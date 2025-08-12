Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που έχει επιλεγεί για τη θέση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δύο δημοσιεύσεις με ελληνικό «άρωμα».

Ειδικότερα, η πρώτη φωτογραφία δείχνει ένα ελληνικό με τη λεζάντα «οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα δίνει στη ζωή σου επιπλέον 10 χρόνια».

Στη δεύτερη ανάρτησή της φαίνεται η εικόνα της Παναγίας από ένα εκκλησάκι και από κάτω αναμμένα κεριά, ενώ ακούγονται ψαλμωδίες.

Ο διορισμός της Γκιλφόιλ στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, όπως και δεκάδων ακόμη αξιωματούχων, παραμένει σε εκκρεμότητα στη Γερουσία. Η έγκρισή του αναμένεται μέσα στον Σεπτέμβριο, οπότε και θα ακολουθήσει η άφιξή της στην Αθήνα.