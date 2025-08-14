Τα δακτυλικά αποτυπώματα ενός σεσημασμένου αλλοδαπού βρέθηκαν πάνω στον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε στη Δροσιά Αττικής πριν από δύο μέρες.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «το Βήμα» και «τα Νέα», Βασίλη Λαμπρόπουλο το δακτυλικό αποτύπωμα ανήκει σε άνδρα αλβανικής καταγωγής με ποινικό παρελθόν.

Ο εμπρηστικός μηχανισμός είχε εντοπιστεί σε δασική περιοχή στη Δροσιά το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) και αποτελούνταν από δυο γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία και φυτίλι. Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο άνδρας αυτός είχε συλληφθεί και φυλακιστεί πριν από δύο μήνες για παραβίαση δικαστικής απόφασης.