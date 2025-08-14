Συναγερμός έχει σημάνει στη Χίο, καθώς δασική φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι αρχές έστειλαν μήνυμα έκτακτης ανάγκης στους κατοίκους.

Μήνυμα του 112 έφτασε πριν από λίγο στους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Λεπτόποδα της Χίου, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα. Οι κάτοικοι καλούνται να κινηθούν με κατεύθυνση προς τον οικισμό Κέραμο, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρχών.