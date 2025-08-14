Νέα ερωτήματα γεννά ο ξαφνικός θάνατος της 33χρονης σχεδιάστριας πολυτελών μαγιό Μάρθα Νόλαν-Ο’Σλατάρα, η οποία βρέθηκε νεκρή σε γιοτ στα Χάμπτονς, παρέα με 60χρονο μεγιστάνα της ασφαλιστικής βιομηχανίας.

Η οικογένεια της Ιρλανδής επιχειρηματία, που ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να παραλάβει τη σορό της, απαιτεί δεύτερη ιατροδικαστική εξέταση, μετά τις πληροφορίες ότι ο θάνατός της οφείλεται σε πιθανή υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πηγές, η ιδρύτρια του brand πολυτελών μαγιό είχε μεταβεί το βράδυ της 4ης Αυγούστου στο πολυτελές Montauk Yacht Club για συνάντηση με τον Κρίστοφερ Ντέρναν, ο οποίος φέρεται να είχε επενδύσει πάνω από 200.000 δολάρια στην επιχείρησή της.

Η βραδιά κατέληξε σε τραγωδία όταν, γύρω στα μεσάνυχτα, ο Αμερικανός επιχειρηματίας βγήκε γυμνός τρέχοντας στην προβλήτα, καλώντας σε βοήθεια και λέγοντας ότι η Μάρθα είχε λιποθυμήσει. Παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να της κάνουν ΚΑΡΠΑ πάνω στο σκάφος «Ripple», όμως οι διασώστες που έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με το Daily Mail, η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν έδειξε σημάδια βίας, ενώ η τελική αιτία θανάτου αναμένεται μετά από περαιτέρω τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις.

Η οικογένεια έχει προσλάβει τον γνωστό ποινικολόγο Άρθουρ Εϊντάλα, που έχει εκπροσωπήσει τον Χάρβεϊ Γουάινστιν και τον πρώην σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον. Ζητούν δεύτερη αυτοψία και πλήρεις εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον τρεις μήνες.

Φωτογραφίες από το σκάφος το επόμενο πρωί δείχνουν υπολείμματα λευκής σκόνης σε κάθισμα του 15μετρου cabin cruiser, που έφερε το έμβλημα του συγκροτήματος Grateful Dead.

Η Μάρθα είχε μιλήσει λίγες ώρες πριν τον θάνατό της με τον σύντροφό της, τον 34χρονο Νίκολας ΝτιΡούμπιο, λέγοντάς του ότι θα έπαιρνε ταξί και θα επέστρεφε σπίτι γύρω στη 1 τα ξημερώματα. Το ζευγάρι διέμενε στο Μοντόκ για το καλοκαίρι.

Ο Ντέρναν, ιδρυτής της Durnan Group από το 1981, δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό. Λίγες μέρες μετά, τα δύο σκάφη που φέρονται να του ανήκουν απομακρύνθηκαν από τη μαρίνα.

Η Μάρθα Νόλαν-Ο’Σλατάρα, γεννημένη στην πόλη Κάρλοου της Ιρλανδίας, είχε σπουδάσει Εμπόριο στο University College Dublin και είχε ολοκληρώσει μεταπτυχιακό στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Μετακόμισε στις ΗΠΑ το 2015 και δημιούργησε σειρά επιτυχημένων brands, μεταξύ αυτών το East x East. Ζούσε στη Νέα Υόρκη και συχνά μοιραζόταν στα social media εικόνες από πολυτελείς διακοπές, πτήσεις με ιδιωτικά τζετ και εκδηλώσεις μόδας.

Είχε χωρίσει επίσημα από τον πρώην σύζυγό της, Σαμ Ράιαν, τον Απρίλιο, ενώ φέρεται να σχεδίαζε τον γάμο της με τον ΝτιΡούμπιο.

Η μητέρα της, Έλμα Νόλαν, μίλησε συγκλονισμένη για τον θάνατό της, λέγοντας: «Νιώθω μουδιασμένη και σε σοκ».

Το Μοντόκ, γνωστό για τις πολυτελείς επαύλεις και το κοσμικό του καλοκαίρι, σπάνια απασχολεί την επικαιρότητα με βίαια εγκλήματα. Εκπρόσωπος του Montauk Yacht Club δήλωσε ότι συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.