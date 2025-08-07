Το άψυχο σώμα της σχεδιάστριας μόδας από το Μανχάταν, Μάρθα Νόλαν-Ο’Σλατάρα, εντοπίστηκε σε πολυτελή λέσχη σκαφών στα Χάμπτονς, χωρίς να φέρει ενδείξεις βίας, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Αστυνομία της κομητείας Σάφολκ. Η 33χρονη Νόλαν-Ο’Σλατάρα βρέθηκε αναίσθητη σε σκάφος δεμένο στη γνωστή και πολυτελή λέσχη Montauk Yacht Club γύρω στα μεσάνυχτα και λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Μοντόκ, η οποία κάθε καλοκαίρι προσελκύει εύπορους επισκέπτες από όλη τη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, το σώμα της άτυχης γυναίκας δεν έφερε εμφανή σημάδια βίαιου θανάτου.

Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα αίτια θανάτου, ούτε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Πηγές της nypost ανέφεραν ότι παρόντες στο σημείο προσπάθησαν να επαναφέρουν στη ζωή τη Νόλαν-Ο’Σλατάρα πριν φτάσουν οι διασώστες. Η γυναίκα εντοπίστηκε αναίσθητη πάνω σε ένα από τα δύο σκάφη που ανήκουν στο ίδιο άτομο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Μάρθα Νόλαν-Ο’Σλατάρα ήταν μια γνωστή και αγαπητή φυσιογνωμία στον χώρο της μόδας της Νέας Υόρκης, με έντονη παρουσία στα Χάμπτονς, όπου είχε καθιερωθεί στην τοπική κοσμική σκηνή. Η ίδια καταγόταν από την Ιρλανδία και μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 26 ετών.

Όπως είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εφημερίδα Irish Independent, ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία το 2023 δημιουργώντας pop-up καταστήματα με καλοκαιρινή ένδυση της φίρμας East x East, την οποία ίδρυσε στα Χάμπτονς.

Ο συνεταίρος της στην εταιρεία, Ντίλαν Γκρέις, αποχαιρέτησε δημόσια τη Νόλαν-Ο’Σλατάρα μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη.

«Ονειρευτήκαμε μαζί, γελάσαμε περισσότερο από όσο θα μπορούσε να καταλάβει κανείς και χτίσαμε τόσο πολλά από το τίποτα», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον βαθύ του πόνο για την απώλειά της. «Νιώθω ευλογημένος και ευγνώμων που σε είχα στη ζωή μου», πρόσθεσε. «Σε αγαπώ τόσο πολύ, Mar. Πέτα ψηλά κορίτσι».

Η Αστυνομία της κομητείας Σάφολκ εξακολουθεί να ερευνά την υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα. Η τραγική απώλεια της νεαρής σχεδιάστριας έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Μοντόκ αλλά και τον χώρο της μόδας στη Νέα Υόρκη, με πολλούς φίλους και συνεργάτες της να εκφράζουν δημόσια τη θλίψη τους για τον ξαφνικό θάνατό της.