Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία, η οποία θα ενημερώνει αυτόματα όσους κληρονομούν ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ μέχρι το τέλος του έτους.

Με το νέο σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης, οι κληρονόμοι θα λαμβάνουν άμεσα οδηγίες για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν. Στόχος είναι να αποφευχθούν πρόστιμα και επιβαρύνσεις λόγω καθυστερημένης ή μη υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Παράλληλα, η υπηρεσία αποτρέπει τις «εκπλήξεις», όταν οι κληρονόμοι αγνοούν περιουσιακά στοιχεία ή χρέη του αποβιώσαντος, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Πώς λειτουργεί

Η διαδικασία ξεκινά με την καταχώριση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, που διαβιβάζεται αυτόματα στο Φορολογικό Μητρώο. Από εκεί, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενεργοποιούν την ενημέρωση των κληρονόμων, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθούν ΔΟΥ ή να υποβάλουν δήλωση θανάτου στο ΚΕΦΟΔΕ.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιούνται και οι εξής αυτοματοποιημένες μεταβολές:

– Διακόπτεται η συζυγική ή συμβιωτική σχέση του θανόντος στο Φορολογικό Μητρώο και ανανεώνεται η οικογενειακή κατάσταση.

– Αποσυνδέονται οι σχέσεις με τον αποβιώσαντα, όπως η σχέση του φορολογικού εκπροσώπου.

– Απενεργοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης του θανόντος στο myAADE.

Φορολογικές υποχρεώσεις των κληρονόμων

Μετά τον θάνατο, οι κληρονόμοι καλούνται να αναλάβουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις:

– Δήλωση μεταβολής στοιχείων (έντυπο Δ210): Οι νόμιμοι κληρονόμοι ή οι πλησιέστεροι συγγενείς πρέπει να ενημερώσουν το Φορολογικό Μητρώο για την αλλαγή κατάστασης και τα νέα στοιχεία που σχετίζονται με την κληρονομιά.

– Δήλωση διακοπής εργασιών (έντυπο Δ211): Εάν ο θανών είχε επιχείρηση και οι κληρονόμοι δεν επιθυμούν να τη συνεχίσουν, πρέπει να δηλώσουν διακοπή εντός 30 ημερών από τη λήξη προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς.

– Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος: Οι κληρονόμοι δηλώνουν τα εισοδήματα που απέκτησε ο αποβιώσας έως την ημερομηνία θανάτου του.

– Δήλωση φόρου κληρονομιάς: Ο φόρος αφορά όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, καθώς και άυλα δικαιώματα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όταν ο θανών είχε κατοικία στην Ελλάδα.

– Υποβολή δήλωσης Ε9: Οι κληρονόμοι με ακίνητη περιουσία υποβάλλουν δήλωση Ε9 στο όνομά τους για την καταγραφή της μεταβίβασης των ακινήτων.

Προθεσμίες

Ο χρόνος αποποίησης της κληρονομιάς είναι 4 μήνες από τον θάνατο, ενώ για κατοίκους εξωτερικού το περιθώριο επεκτείνεται σε 12 μήνες. Εάν δεν γίνει αποποίηση εντός της προθεσμίας, ο κληρονόμος θεωρείται ότι έχει σιωπηρά αποδεχθεί την κληρονομιά. Δεν επιτρέπεται μερική αποδοχή ή αποδοχή και στη συνέχεια αποποίηση. Η ημερομηνία επαγωγής της κληρονομιάς λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν αποδεικνύεται ότι ο κληρονόμος έλαβε γνώση.