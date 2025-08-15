Κατά 13 εκατ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», ενώ σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 124757 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 4199/31.07.2025) που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη δράση.

Πλέον, ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 57 εκατ. ευρώ και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως την 31ης Δεκεμβρίου 2025, ενώ ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2026.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για αγορά ή χρονομίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, για τις νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν, ορίζεται η 7η Ιουνίου 2025.

Δεν δικαιούνται επιδότηση ηλεκτρικά οχήματα με λιανική τιμή προ φόρων μεγαλύτερης των 50.000 ευρώ.