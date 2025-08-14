Φωτιά – για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες – ξέσπασε στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Η φωτιά ξεκίνησε από τον υπόγειο χώρο του κτιρίου, ενώ αμέσως κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Εννέας πυροσβέστες με τρία οχήματα, την έθεσαν άμεσα υπό έλεγχο, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή άλλα προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε: «Η φωτιά αυτή ήταν ασήμαντη μεν και σβήστηκε αμέσως αφού ενεργοποιήθηκαν τα αντιπυρικά συστήματα του Νοσοκομείου, αλλά αποτελεί άλλη μία πυρκαγιά σε υπόγειο Νοσοκομείου του ΕΣΥ….περίεργα πράγματα».