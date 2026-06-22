Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή και χαρακτηριστική τοποθέτηση, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη νέα γενιά. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 20 Ιουνίου στον ιστορικό χώρο στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας, ο κ. Κουτσούμπας είχε την ευκαιρία να βρεθεί ανάμεσα σε νέους ανθρώπους και να συζητήσει ανοιχτά μαζί τους για όλα τα φλέγοντα ζητήματα που τους απασχολούν στην καθημερινότητά τους.



Στο επίκεντρο της συζήτησης, η οποία εξελίχθηκε σε ένα θερμό «πηγαδάκι» με τους παρευρισκόμενους, βρέθηκε το πολυσυζητημένο θέμα των περίφημων «κοστολογημένων προτάσεων» που παρουσιάζουν τα άλλα κόμματα για τη νεολαία. Η αντίδραση του Δημήτρη Κουτσούμπα ήταν άμεση και απόλυτη.



«Η ζωή μας δεν είναι excel», ξεκαθάρισε με έμφαση, συμπληρώνοντας με νόημα μια φράση που ήδη συζητιέται έντονα: «Όπου ακούτε για κοστολογημένες προτάσεις, από όποιον κι αν τις λέει, να φεύγετε μακριά».



Θέλοντας να αναλύσει το σκεπτικό του, ο ηγέτης του ΚΚΕ εξήγησε στους νέους ότι πίσω από αυτούς τους οικονομικούς όρους κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα, καθώς το υποτιθέμενο κόστος μετακυλίεται πάντα στις πλάτες του λαού και της νεολαίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο επιλέγει συνειδητά να κρατά τα μεγάλα κέρδη μόνο για τους λίγους και για τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα, αφήνοντας τους πολίτες στο περιθώριο.



«Η ζωή μας δεν είναι excel» είπε ο Δ. Κουτσούμπας, συμπληρώνοντας, στη συνέχεια, ότι «οι κοστολογημένες προτάσεις όπου τις ακούτε και όποιον τις λέει να φεύγετε μακριά. Γιατί το κόστος είναι μόνο για το λαό και τη νεολαία. Αυτοί κρατάνε τα κέρδη για τους λίγους, για τους μεγάλους, για τα μεγάλα συμφέροντα».

Δείτε και ακούστε τον διάλογο που είχε ο Δ. Κουτσούμπας με τους νέους εδώ: