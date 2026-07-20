Αυτή την εβδομάδα, τα ελληνικά σινεμά δεν φιλοξενούν μόνο το αρχέγονο, μυθικό μεγαλείο της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, που από τα πρώτα κιόλας 24ωρα «σπάει» τα κοντέρ στα ταμεία κι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία.

Δίπλα στο οπτικό υπερθέαμα των IMAX καμερών και το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα, η επανέκδοση του «Klute» (Η Εξαφάνιση) του Άλαν Τζέι Πάκουλα μάς υπενθυμίζει ότι μια αστική, ψυχολογική περιπλάνηση στα σκοτεινά σοκάκια της Νέας Υόρκης των ’70s μπορεί να κρύβει τέρατα εξίσου τρομακτικά με εκείνα της ελληνικής μυθολογίας.

Αυτή, την εβδομάδα, λοιπόν, στα θερινά σινεμά προβάλλεται το εμβληματικό νεο-νουάρ Klute (1971) του Άλαν Τζέι Πάκουλα, με απόλυτη πρωταγωνίστρια την Τζέιν Φόντα. Πρόκειται για μία ταινία-ορόσημο του αμερικανικού κινηματογράφου και του νέου Χόλιγουντ που μετέτρεψε ένα αστυνομικό θρίλερ σε βαθύ ψυχογράφημα χαρακτήρων και μια γεμάτη ένταση μελέτη της μοναξιάς, της επιθυμίας, της γυναικείας χειραφέτησης αλλά και της διαρκούς αίσθησης ανασφάλειας και παρακολούθησης μέσα στο άγριο αστικό τοπίο της Νέας Υόρκης.

Θεωρούμενο σήμερα ως η αφετηρία της περίφημης «Τριλογίας της Παράνοιας» του θρυλικού σκηνοθέτη, το «Klute» παραμένει ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα αμερικανικού νεο-νουάρ που καθόρισαν την εξέλιξη του ψυχολογικού θρίλερ. Βραβευμένο με το Όσκαρ «Α’ Γυναικείου Ρόλου» για την καθηλωτική, ηλεκτρισμένη ερμηνεία της Τζέιν Φόντα και υποψήφιο για Όσκαρ «Πρωτότυπου Σεναρίου», το φιλμ κέρδισε την καθολική αναγνώριση, ξεχωρίζοντας για τον τρόπο με τον οποίο ανατρέπει τις συμβάσεις των αστυνομικών φιλμ.

Στον πυρήνα της ταινίας βρίσκεται η συγκλονιστική Τζέιν Φόντα, η οποία ενσαρκώνει την Μπρι Ντάνιελς, μια ανεξάρτητη συνοδό που απέχει κατά πολύ από τα στερεότυπα. Με πρωτοφανή ρεαλισμό, ανθρωπιά και πολυπλοκότητα, έρχεται αντιμέτωπη με τον τρόμο και την υπαρξιακή μοναξιά, όντας ταυτόχρονα εύθραυστη και δυναμική, ανεξάρτητη αλλά και διχασμένη ανάμεσα στην ανάγκη για αυτονομία και την επιθυμία για ουσιαστική σύνδεση, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την επιβλητική και ταυτόχρονα ζεστή παρουσία του αξεπέραστου Ντόναλντ Σάδερλαντ.

Η υποδειγματική φωτογραφία του «πρίγκιπα του σκότους» Γκόρντον Γουίλις (Ο Νονός, 1972, Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου, 1976, Μανχάταν, 1979) χρησιμοποιεί έντονες χρωματικές αντιθέσεις και σκιές καθώς και προσεκτικά σχεδιασμένες χαμηλές, ευρυγώνιες γωνίες λήψης, που τονίζουν τη χαρακτηριστική αισθητική της δεκαετίας του ’70 αλλά και δημιουργούν διαρκώς την αίσθηση ότι οι ήρωες βρίσκονται υπό παρακολούθηση. Η υποβλητική μουσική επένδυση του Μάικλ Σμολ με τις απόκοσμες πιανιστικές νότες ενισχύει αριστοτεχνικά την ατμόσφαιρα υπόγειου φόβου και ψυχολογικής αστάθειας.

Ανατρεπτικό και βαθιά ανθρώπινο, το Klute (1971) χρησιμοποιεί μια αστυνομική έρευνα ως αφετηρία για να εξερευνήσει την ταυτότητα, την οικειότητα, την ευαλωτότητα και τη γυναικεία ανεξαρτησία σε έναν κόσμο όπου η εξουσία, η βία και το βλέμμα του άλλου εισβάλλουν διαρκώς στην προσωπική ζωή. Με 92% στο Rotten Tomatoes, το Klute επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη, προσφέροντας τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσουμε τη συγκλονιστική ερμηνεία της Τζέιν Φόντα μέσα στο χαρακτηριστικό σκηνικό της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του ’70.

Η σύνοψη

Ένας εσωστρεφής ντετέκτιβ αναζητά έναν εξαφανισμένο άντρα στη Νέα Υόρκη, οδηγούμενος στα ίχνη μιας νεαρής συνοδού που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός επικίνδυνου παιχνιδιού παρακολούθησης.

Συντελεστές

KLUTE (1971)

Σκηνοθεσία: Άλαν Τζέι Πάκουλα

Σενάριο: Άντι Λιούις, Ντέιβ Λιούις

Πρωταγωνιστούν: Τζέιν Φόντα, Ντόναλντ Σάδερλαντ

Μουσική: Μάικλ Σμολ

Φωτογραφία: Γκόρντον Γουίλις

Έτος παραγωγής: 1971

Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ

Διάρκεια: 114 λεπτά

Διανομή: Summer Classics