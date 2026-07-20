Ένταση σημειώθηκε τη Δευτέρα 20/7 ενώ σε εξέλιξη ήταν δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορούμενου στελέχους του ΟΣΕ.

Ο δικηγόρος ανέφερε πως στελέχη του ΟΣΕ είναι άσχετα με τα διερευνώμενα αδικήματα και τότε ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των διδύμων κοριτσιών που χάθηκαν στα Τέμπη, φώναξε: «Ο δικός σου ήταν άσχετος; Αυτούς ήρθατε να υπερασπιστείτε;».

Λόγω της έντασης το δικαστήριο, όπως μεταδίδει το larissanet.gr, προχώρησε σε σύντομη διακοπή.

Νωρίτερα, ο συνήγορος του κατηγορούμενου ζήτησε την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος λόγω αοριστίας και αντιφατικότητας.

Ο εν λόγω συνήγορος υπερασπίζεται επίσης την κατηγορούμενη υπάλληλο του ΟΣΕ που συμμετείχε στην επιτροπή για τη μετάταξη του σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας.

«Δεν υπάρχει καμία παράβαση καθήκοντος χωρίς ηθικό αυτουργό» είπε ο συνήγορος προσθέτοντας πως η πρόσληψη του σταθμάρχη είναι «ασύνδετη» με τις πλημμέλειές του.

Και για τη συγκεκριμένη κατηγορούμενη ο συνήγορος ζήτησε την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος.