Όταν σκέφτεστε τις παραλίες της νότιας Αγγλίας, ενδεχομένως το μυαλό σας να πηγαίνει σε βότσαλα ή απότομα βράχια. Κι όμως, στο Ανατολικό Σάσεξ, υπάρχει μια εξαίρεση που ανατρέπει κάθε κλισέ. Ο λόγος για την παραλία Camber Sands με την ψιλή, χρυσή άμμο και τους μοναδικούς μεγάλους αμμόλοφους να την «στεφανώνουν».

Μάλιστα, η άγρια, φυσική ομορφιά της είναι τόσο καθηλωτική που έχει αποτελέσει το σκηνικό για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές του Χόλιγουντ. Ανάμεσά τους η «Δουνκέρκη» του 1958 σε σκηνοθεσία Leslie Norman. Στην Camber έγιναν γυρίσματα και για την ταινία «Μνημείων Άνδρες» με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Ματ Ντέιμον, όπου η παραλία αναπαριστά τις ακτές της Νορμανδίας στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Camber Sands

Η παραλία χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο ζώνες. Η δυτική πλευρά (Camber Central) είναι η πιο δημοφιλής για οικογένειες και χαλάρωση, καθώς έχει άμεση πρόσβαση στους αμμόλοφους. Η ανατολική πλευρά (Jury’s Gap / Broomhill) είναι το «σπίτι» των extreme sports.

Λόγω των σταθερών ανέμων, η Camber Sands αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο για kitesurfing και windsurfing.

Απέχει περίπου 1,5 με 2 ώρες οδικώς από το Λονδίνο. Αν δεν έχετε αυτοκίνητο, παίρνετε το γρήγορο τρένο από το Λονδίνο (St Pancras) προς το Ashford International, αλλάζετε για τη γραμμή προς την ιστορική πόλη Rye και από εκεί επιβιβάζεστε στο λεωφορείο 102.

Αν χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο για να φτάσετε σε αυτήν, κοντά στην παραλία λειτουργούν μεγάλα δημοτικά πάρκινγκ (όπως το Camber Central και το Western Road). Οι τιμές το καλοκαίρι είναι τσουχτερές και μπορεί να φτάσουν τις £30 για όλη την ημέρα.

Χρήσιμα tips για να αποφύγετε τις κακοτοπιές

Προσοχή στην παλίρροια, η οποία αλλάζει με απίστευτη ταχύτητα. Όταν το νερό υποχωρεί, αποκαλύπτεται μια τεράστια, επίπεδη αμμουδιά. Όταν όμως η θάλασσα ανεβαίνει, γεμίζει πρώτα τα εσωτερικά κανάλια πίσω από τις λωρίδες άμμου. Γι’ αυτό να ελέγχετε πάντα τους πίνακες παλίρροιας πριν περπατήσετε βαθιά στην άμμο, για να μην εγκλωβιστείτε.

Τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στην παραλία μπλοκάρει εντελώς από κίνηση. Αν θέλετε , λοιπόν, να βρείτε θέση πάρκινγκ και ελεύθερο σημείο στην άμμο, καλό είναι να πάτε πολύ νωρίς το πρωί.

Τα φορητά μπάρμπεκιου μιας χρήσης απαγορεύονται αυστηρά σε όλη την παραλία και τους αμμόλοφους, καθώς υπάρχει τεράστιος κίνδυνος πυρκαγιάς για το ευαίσθητο οικοσύστημα.

Αν ταξιδεύετε με σκύλο, έχετε κατά νου πως από την 1η Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, τα κατοικίδια απαγορεύονται στην κεντρική ζώνη της παραλίας κι επιτρέπονται μόνο στα δύο άκρα (ανατολικά και δυτικά).

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