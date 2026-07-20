Ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, αναλαμβάνει σήμερα τα καθήκοντα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι ο έκτος πρωθυπουργός που εισέρχεται στην Ντάουνινγκ Στριτ την τελευταία δεκαετία.

Ο 56χρονος, δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ επί εννέα χρόνια μέχρι τον Ιούνιο, ο επονομαζόμενος Βασιλιάς του Βορρά, διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ, νικητή των εκλογών του 2024 που εξασφάλισαν συντριπτική νίκη του Εργατικού Κόμματος βάζοντας τέλος στην 14ετή αλληλοδιαδοχή συντηρητικών κυβερνήσεων.

Ενισχυμένος από την υποστήριξη του 95% περίπου των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, ο Άντι Μπέρναμ έγινε την Παρασκευή ηγέτης των Εργατικών, απαραίτητη προϋπόθεση για να αναλάβει τα ηνία της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του στις 22 Ιουνίου αφού είδε τη δημοφιλία του να καταρρέει παράλληλα με την αύξηση της αμφισβήτησής του στο εσωτερικό του κόμματός του, έπειτα από μία σειρά κατακρινόμενων αποφάσεων, πολεμικής και τις διαδοχικές ήττες σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις.

Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί το τελετουργικό το οποίο έχουν συνηθίσει οι Βρετανοί τα τελευταία χρόνια λόγω της συχνής εναλλαγής των πρωθυπουργών.

Ο Κιρ Στάρμερ θα εκφωνήσει σύντομη αποχαιρετιστήρια ομιλία στην Ντάουνινγκ Στριτ πριν μεταβεί στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ για να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο Γ’.

Έπειτα θα έρθει η σειρά του Άντι Μπέρναμ να συναντήσει τον βασιλιά, ο οποίος θα του ζητήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Αναμένεται να φθάσει στην Ντάουνινγκ Στριτ στις 12:40 ώρα Γκρίνουιτς, όπου κατά την πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το όραμά του για τη χώρα.

Αναμένεται να αναφερθεί στις προτεραιότητες της κυβέρνησής του με στόχο «να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση» και «να δώσει οξυγόνο» στους Βρετανούς μπροστά στην κρίση του κόστους διαβίωσης, σύμφωνα με το επιτελείο του.

«Τελευταία ευκαιρία»

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης θα ανακοινωθεί το απόγευμα.

Πολλοί αναρωτιούνται για τον διάδοχο της Ρέιτσελ Ριβς στο πόστο του υπουργού Οικονομικών. Πολλά ονόματα έχουν κυκλοφορήσει, ανάμεσά τους το όνομα της Σαμπάνα Μαχμούντ, μέχρι σήμερα υπουργού Εσωτερικών που εφάρμοσε αυστηρή πολιτική απέναντι στην μετανάστευση.

Ο Άντι Μπέρναμ θα πρέπει να βρει απαντήσεις στα προβλήματα που προκάλεσαν την πτώση του προκατόχου του με πρώτα την άτονη οικονομική ανάπτυξη, την επίμονη κρίση του κόστους διαβίωσης. Τα περιθώρια ελιγμών που διαθέτει είναι μικρά εξαιτίας του πολύ υψηλού δημοσίου χρέους.

Οι Εργατικοί υπολογίζουν στον Άντι Μπέρναμ για την ανακοπή της πορείας του ακροδεξιού κόμματος Reform UK προς την εξουσία. Το ακροδεξιό κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις για τις εκλογές του 2029.

Έπειτα από τις δύο του αποτυχίες στη διεκδίκηση της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος το 2010 και το 2015, ο Άντι Μπέρναμ εγκατέλειψε το Λονδίνο για να στραφεί προς τον Βορρά, από όπου κατάγεται. Εξελέγη δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ το 2017.

Ως δήμαρχος του μεγάλου αυτού βιομηχανικού κέντρου, που γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάκαμψη, έγινε μία από τις πιο δημοφιλείς πολιτικές προσωπικότητες της χώρας.

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Έχει πει ότι θέλει να λάβει μέτρα αποκέντρωσης της εξουσίας, να δημιουργήσει το «N°10 του Βορρά», αναφερόμενος στην έδρα του Βρετανού πρωθυπουργού στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, με έδρα το Μάντσεστερ.

Η πρώτη απόφαση της κυβέρνησης έγινε το βράδυ του Σαββάτου: εκπρόσωπος έδωσε μήνυμα για την εγκατάλειψη του σχεδίου της ψηφιακής ταυτότητας, ενός μέτρου του Κιρ Στάρμερ για την αντιμετώπιση της απασχόλησης των παράτυπων μεταναστών.

Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Άντι Μπέρναμ μπορεί να δώσει το πράσινο φως για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βόρειας Θάλασσας. Η Λούσι Πάουελ, δεύτερη στην ιεραρχία του Εργατικού Κόμματος, δήλωσε ότι δεν πρόκειται παρά για φημολογία. Αλλά πρόσθεσε ότι ο νέος πρωθυπουργός θα έχει μία «πιο ρεαλιστική προσέγγιση» για το θέμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένως καλέσει το Λονδίνο να προχωρήσει στην εκμετάλλευση των πόρων της Βόρειας Θάλασσας, δεν περίμενε την επίσημη ανακοίνωση για να συγχαρεί τον Άντι Μπέρναμ: αυτό θα βοηθήσει να μετατραπεί το Ηνωμένο Βασίλειο από «συμφορά χτυπημένη από τη φτώχεια σε μία από τις πλουσιότερες χώρες του πλανήτη», έγραψε στο Truth Social.