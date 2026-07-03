Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται 10 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να συνδύαζε οργανωμένη οπαδική βία με διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και εμπρησμούς και συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε βάρος των οπαδών του Παναθηναϊκού ασκήθηκε ποινική δίωξη για οκτώ κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 29 ταυτοποιημένα πρόσωπα.

Οι δέκα συλληφθέντες – χούλιγκαν χθες, Πέμπτη 2/7 οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, και ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών τους άσκησε τις σχετικές διώξεις.

Ορμητήριο σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, η εγκληματική οργάνωση δρούσε από τον Αύγουστο του 2025, χρησιμοποιώντας ως ορμητήριο σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας στο κέντρο της Αθήνας, ο οποίος εμφανιζόταν να λειτουργεί νόμιμα. Η δράση της εκτεινόταν κυρίως στη Δυτική Αττική, ενώ αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο στην περιοχή όσο και στην Κορινθία.

Τα μέλη της ομάδας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, πραγματοποιούσαν επιθέσεις εναντίον οπαδών αντίπαλων ομάδων χρησιμοποιώντας ξύλινα κοντάρια, καδρόνια, μεταλλικά αντικείμενα, σφυριά, φωτοβολίδες και κροτίδες, με στόχο – σύμφωνα με τη δικογραφία – την επικράτησή τους στους κύκλους των οργανωμένων οπαδών.

Τα δύο βίντεο με τις επιθέσεις

Όπως επεσήμανε το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews υπάρχουν δύο βίντεο που καταγράφουν επιθέσεις της οργάνωσης.

Η πρώτη αφορά περιστατικό στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, μετά τη λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα στο Περιστέρι. Όπως περιγράφεται, τα μέλη της συμμορίας είχαν στήσει καρτέρι στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με την Εθνάρχου Μακαρίου, όπου επιτέθηκαν σε οπαδούς επαρχιακής ομάδας, κατεβάζοντάς τους από τα οχήματά τους και ξυλοκοπώντας τους.

Το δεύτερο βίντεο αφορά επίθεση που σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο στο κέντρο του Περιστερίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ομάδα είχε στήσει ενέδρα σε οπαδούς ομάδας των δυτικών προαστίων, χρησιμοποιώντας φωτοβολίδες και κροτίδες. Ακολούθησε καταδίωξη στα γύρω στενά, χωρίς ωστόσο οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο να προχωρήσουν σε προσαγωγές.

Η διακίνηση ναρκωτικών και οι εκβιασμοί

Εκτός από τα οπαδικά επεισόδια που πραγματοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είχαν αναπτύξει εκτεταμένη δραστηριότητα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπως κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης, ροζ κοκαΐνης και MDMA (έκσταση), σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Οι διακινήσεις ναρκωτικών κατά τις ίδιες πληροφορίες πραγματοποιούνταν σε νυχτερινά καταστήματα, χώρους εστίασης αλλά ακόμη και κοντά σε σχολεία, αποφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη στην οργάνωση.

Όλοι όσοι δεν εξοφλούσαν τα χρήματα που όφειλαν από αγοραπωλησίες ναρκωτικών φέρονται να γίνονταν στόχοι απειλών, ξυλοδαρμών και εκβιασμών.

Δύο εμπρησμοί για είσπραξη χρεών

Μεταξύ άλλων η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη δύο περιπτώσεις εμπρησμών καταστημάτων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να εξαναγκαστούν οφειλέτες να καταβάλουν χρήματα που σχετίζονταν με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Εμπλοκή ηγετικού στελέχους στην υπόθεση της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσουρή

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ηγετικό μέλος της οργάνωσης είχε ταυτοποιηθεί ως εμπλεκόμενο στην υπόθεση της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσουρή, τον Αύγουστο του 2023, έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ.

Παρά τους περιοριστικούς όρους που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, του είχαν επιβληθεί, φέρεται να συνέχιζε να εισέρχεται σε αθλητικούς χώρους και να συμμετέχει σε επεισόδια και οργανωμένες επιθέσεις.