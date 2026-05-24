Με καταμετρημένο το 50,2% των ψηφοδελτίων στις σημερινές βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, ο ΔΗΣΥ καταλαμβάνει 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ από 8 έδρες, και από 4 έδρες λαμβάνουν το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία.

Ανά επαρχία, φαίνεται ότι στη Λευκωσία, με καταμετρημένο το 55%, τις 19 έδρες λαμβάνουν: ΔΗΣΥ 6, ΑΚΕΛ 5, ΔΗΚΟ 3, ΕΛΑΜ και ΑΛΜΑ από 2, Άμεση Δημοκρατία 1.

Στη Λεμεσό, με καταμετρημένο το 60%, τις έδρες παίρνουν: ΑΚΕΛ 4, ΔΗΣΥ 3, ΕΛΑΜ 2 και ΔΗΚΟ, Άλμα, Άμεση Δημοκρατία από 1.

Στην Αμμόχωστο, στο 53%, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ παίρνουν από 3 έδρες, το ΕΛΑΜ 2, και ΔΗΚΟ, Άμεση Δημοκρατία και Άλμα από 1.

Στη Λάρνακα, στο 41%, το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ παίρνουν από 2 έδρες, ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ από 1.

Στην Πάφο, στο 50%, οι έδρες κατανέμονται από 2 σε ΔΗΣΥ, και από 1 σε ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ.

Στην Κερύνεια, στο 68,5%, από μία έδρα παίρνουν ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ και Άμεση Δημοκρατία.