Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επισκέφθηκε το T-Center, το οποίο βρίσκεται σε ρυθμούς Final Four της EuroLeague, και μέσα από ανάρτησή του στα social media δεν έκρυψε τη στεναχώρια του για την απουσία του Παναθηναϊκού από τη μεγάλη διοργάνωση.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four έχει ήδη ξεκινήσει, με τους ημιτελικούς Ολυμπιακός–Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης–Βαλένθια να διεξάγονται την Παρασκευή 22 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 24 Μαΐου.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός βρέθηκε στον χώρο που θα φιλοξενήσει τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και, μέσω story που δημοσίευσε, εξέφρασε με έμμεσο τρόπο τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Final Four της φετινής EuroLeague. «Να έχεις φτιάξει αυτό το αριστούργημα, να είσαι έτοιμος να κάνεις το ωραίοτερο Final Four στην ιστορία για να το δεις από την τηλεόραση. Γ@μ@ την ώρα και τη στιγμή», είπε ο διοικητικός ηγέτης του τριφυλλιού.