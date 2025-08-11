Μία νέα έκρηξη στο ηφαίστειο της Αίτνας προκάλεσε τη δημιουργία ροής λάβας σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων, από εκρηκτικό στόμιο στη νότια πλευρά της Bocca Nuova.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV), μέσω του Παρατηρητηρίου της Αίτνας, επιβεβαίωσε ότι η ροή της λάβας κατευθύνεται προς νότο. Τα μέλη του Ινστιτούτου βρίσκονται ήδη στο πεδίο, πραγματοποιώντας επιτόπιες μετρήσεις και παρακολουθώντας την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Σε ό,τι αφορά τη σεισμική δραστηριότητα, δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές μεταβολές. Η εστία των ηφαιστειακών τρεμούλων εντοπίζεται σε ύψος 2.800 μέτρων, μεταξύ του κρατήρα Voragine και του βορειοανατολικού κρατήρα Nord-Est.

Torna a fuoriuscire la lava da una spaccatura a quota 3.000 metri sull’Etna. L’attività effusiva vede coinvolta una bocca tra il cratere di sudest e il cratere centrale. L’attività è iniziata nel corso della serata di sabato 9 agosto. Le immagini ravvicinate. pic.twitter.com/zBHYBHdVI9 — Local Team (@localteamit) August 10, 2025

«Πορτοκαλί» συναγερμός για τις πτήσεις

Λόγω της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, το Vona, αρμόδιο τμήμα του INGV για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας, εξέδωσε «πορτοκαλί» συναγερμό.

Παρά την αύξηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας, το αεροδρόμιο της Κατάνια παραμένει ανοιχτό και λειτουργικό, με τις αρμόδιες Αρχές να παρακολουθούν την κατάσταση και να είναι έτοιμες να λάβουν επιπλέον μέτρα αν κριθεί αναγκαίο.