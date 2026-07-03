Μέσα από μια συνεργασία με τη Sila κυκλοφορεί ο Κωνσταντίνος Αργυρός το νέο τραγούδι του, που ενώνει την ελληνική και την τουρκική μουσική αγορά. Οι δύο καλλιτέχνες μοιράζονται το κομμάτι «Αχ Καρδιά Μου», ερμηνεύοντάς το σε δύο γλώσσες.

Το single είναι διαθέσιμο με τον διπλό τίτλο «Αχ Καρδιά Μου / Uyu yanımda» από την Pedagon Records και την Karış Müzik.

«Κοιμήσου πλάι μου»: Τι δηλώνουν οι δύο καλλιτέχνες

Σχολιάζοντας τη συνεργασία αυτή, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέφερε:

«Η μουσική ταξιδεύει με τρόπους που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Με την Sila το “Αχ Καρδιά Μου” ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του. Απ’ όπου κι αν το ακούτε, σας ευχαριστώ που κάνετε πραγματικότητα αυτό το ταξίδι».

Από την πλευρά της, η Sıla περιέγραψε τις επαφές που προηγήθηκαν μέχρι να μπουν μαζί στο στούντιο, σημειώνει:

«λίγους μήνες αφότου μιλήσαμε για να βρεθούμε στο στούντιο, το “Αχ Καρδιά Μου”, που μπήκε στη ζωή όλων μας με την υπέροχη φωνή του Κωνσταντίνου Αργυρού, είναι τώρα δικό σας και μέσα από την κοινή μας ερμηνεία. Με τον τουρκικό του τίτλο, το ντουέτο μας λέγεται “Uyu Yanımda” δηλαδή ”Κοιμήσου Πλάι Μου”. Με πολλή αγάπη, Sıla».