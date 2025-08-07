Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε με συγκίνηση, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, σημειώνοντας: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους».

Στην ίδια ανάρτηση, εκφράζει τη συμπαράστασή του, λέγοντας: «Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Η 34χρονη άφησε την τελευταία της πνοή από ανακοπή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.