Λίγες ημέρες ηρεμίας μακριά από την Αθήνα επέλεξαν να περάσουν η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Το ζευγάρι ταξίδεψε στη Λευκάδα αξιοποιώντας το σύντομο διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Η Κατερίνα Γερονικολού έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από την καλοκαιρινή εξόρμησή της, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες από το νησί. Σε αυτές ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στην πισίνα, φορώντας το μπικίνι της.

Εμφανώς χαλαρή και ευδιάθετη, η γνωστή ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή της σύντομης απόδρασης, γεμίζοντας τις μπαταρίες της πριν επιστρέψει στους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

Αυτή την περίοδο, η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης πρωταγωνιστούν μαζί στην παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» στο Θέατρο Άλσος. Οι εμφανίσεις τους θα συνεχιστούν μετά τις 28 Αυγούστου, με τους δυο τους να εκμεταλλεύονται το ενδιάμεσο κενό για λίγη ξεκούραση.