Στο προσκήνιο για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Ματίας Βίνια, σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την Αργεντινή.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν προχωρήσει τις επαφές τους για τον 28χρονο Ουρουγουανό αριστερό μπακ και εμφανίζονται αυτή τη στιγμή να έχουν το προβάδισμα στη διεκδίκησή του. Στο ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνεται πως ενδιαφέρον για την περίπτωσή του έχει εκδηλώσει και η Χετάφε, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις.

🚨{EXCLUSIVO} #Getafe🇪🇸 abrió negociaciones por Matías Viña



📍Trabaja con #Flamengo en una cesión por 12 meses con opción de compra.



📌#Olympiacos 🇬🇷 también avanza por el lateral izquierdo que se encuentra marginado en River. pic.twitter.com/e4PDObetvg — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 5, 2026

Ο Βίνια αγωνίζεται στη Ρίβερ Πλέιτ ως δανεικός από τη Φλαμένγκο, όμως όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα συνεχίσει την καριέρα του στον σύλλογο της Αργεντινής, καθώς δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα για τη συνέχεια.

Ο διεθνής άσος διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, έχοντας εκπροσωπήσει την Ουρουγουάη και σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, γεγονός που τον καθιστά μία ιδιαίτερα αξιόλογη επιλογή για την αριστερή πλευρά της άμυνας.