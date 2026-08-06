Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην πολύκροτη υπόθεση του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στον Μυστρά. Η πρώτη εξέταση της σορού από τον ιατροδικαστή δείχνει ότι ο θάνατός του οφείλεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια, ωστόσο οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, καθώς αναμένονται κρίσιμα εργαστηριακά αποτελέσματα που θα ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αργά το βράδυ της Τετάρτης (05/08), ο ιατροδικαστής του Νοσοκομείου Σπάρτης κατάφερε να πραγματοποιήσει την πρώτη εξέταση της σορού του ηλικιωμένου.

Η αρχική του εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος του άνδρα προήλθε από παθολογικά αίτια. Παρ’ όλα αυτά, ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν, καθώς έχουν ληφθεί δείγματα για τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα οποία αναμένεται να αποσταλούν εντός της ημέρας από τη Σπάρτη στα αρμόδια εργαστήρια.

Στο «μικροσκόπιο» και ο χρόνος θανάτου

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και ο ακριβής προσδιορισμός του χρόνου θανάτου του ηλικιωμένου, ο οποίος εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει σήμερα, Πέμπτη. Οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν αν πράγματι ο άνδρας βρισκόταν νεκρός επί περίπου δυόμισι χρόνια, όπως είχε υποστηρίξει ο 55χρονος γιος του, ή αν το διάστημα είναι ακόμα μεγαλύτερο, με τη σορό να παραμένει επί χρόνια μέσα στον καταψύκτη που βρισκόταν στο υπόγειο του ξενώνα.

Νέα υπερασπιστική γραμμή από τον 55χρονο

Την Παρασκευή ο 55χρονος πρόκειται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να παρουσιάσει διαφοροποιημένη υπερασπιστική γραμμή.

Ειδικότερα, φέρεται να υποστηρίξει ότι αγαπούσε υπερβολικά τους γονείς του και πως δεν ήταν οικονομικό το κίνητρο που τον οδήγησε στην απόφαση να αποκρύψει τον θάνατο του πατέρα του για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Η θέση αυτή διαφοροποιείται από όσα είχε αναφέρει αρχικά, όταν είχε επικαλεστεί οικονομικούς λόγους.

Μέχρι στιγμής, σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για απάτη κατ’ εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή.

Καθοριστική η μαρτυρία της αδελφής του

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να αποκτήσει και η κατάθεση της αδελφής του κατηγορουμένου, η οποία κατοικεί στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι σχέσεις των δύο αδελφών δεν ήταν καλές, καθώς υπήρχε διαφωνία σχετικά με τη φροντίδα και τη διαχείριση των ηλικιωμένων γονιών τους. Η ίδια επιθυμούσε ο πατέρας τους να φιλοξενηθεί σε εξειδικευμένη δομή, όμως, εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του, καθώς έπασχε από άνοια και δεν μπορούσε να μιλήσει, πίστευε όσα της μετέφερε ο αδελφός της σχετικά με την κατάσταση και τη φροντίδα του ηλικιωμένου.