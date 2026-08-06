Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο ποδόσφαιρο της Ουγκάντα η είδηση του θανάτου του Ντέιβιντ Οβόρι. Ο 27χρονος αρχηγός της Βίλλα και διεθνής μέσος έχασε τη ζωή του ύστερα από άγρια επίθεση ληστών στην Καμπάλα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (4/8), όταν ο Οβόρι επέστρεφε στην κατοικία του, στην περιοχή Μακιντίγιε. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, δέχθηκε επίθεση από ομάδα αγνώστων, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν άγρια, του αφαίρεσαν τα προσωπικά του αντικείμενα και στη συνέχεια τον εγκατέλειψαν.

Ο ποδοσφαιριστής διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία τις επόμενες ώρες. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Case Clinic της Καμπάλα, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος τον σύλλογό του και το ποδόσφαιρο της χώρας. Οι αστυνομικές αρχές της Ουγκάντα έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη φονική επίθεση. Παράλληλα, οι ερευνητές έχουν συλλέξει στοιχεία από το σημείο, τα οποία εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπευθύνων.

Η Βίλλα γνωστοποίησε επίσημα την απώλεια του αρχηγού της, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της για τον θάνατό του και ζητώντας να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για το τραγικό περιστατικό.

Το δικό της αντίο είπε και η εθνική ομάδα της Ουγκάντα, αποτίοντας φόρο τιμής στον διεθνή μέσο. Στο συγκινητικό μήνυμά της ανέφερε πως: «Ο Ντέιβιντ δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Ήταν ένας πραγματικός ηγέτης και σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη νέα γενιά».