Τρέχει για παικταρά

Ο Παναθηναϊκός έκανε τα εύκολα δύσκολα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 και ο Κοτσόλης… τρέχει για τον παικταρά στο κέντρο. Όπως και στα προηγούμενα επίσημα παιχνίδια, έτσι και σε αυτό με τους Βούλγαρους, φάνηκε ότι οι πράσινοι χρειάζονται ένα 8άρι που να κάνει τη διαφορά και ο τεχνικός διευθυντής είναι αυτός που θα πρέπει να τον βρει. Το καλό για τον Κοτσόλη είναι ότι ο Αλαφούζος σπρώχνει πολύ χρήμα στις μεταγραφές, οπότε το οικονομικό δεν θα είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι να έρθει ο κατάλληλος παίκτης, αυτός που θα εξυπηρετεί στο 100% το πλάνο του Νίστρουπ και θα ανεβάσει επίπεδο την ομάδα. Υπό την προϋπόθεση, φυσικά, ότι θα αποδειχθούν επιτυχημένες και οι άλλες ακριβές μεταγραφές που έκανε ο Κοτσόλης.

Κανένα βήμα μπρος

Η ισοπαλία με την ΤΣΣΚΑ 1948 σαφέστατα δεν άρεσε σε κανέναν στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει άγχος όμως. Στις τάξεις των πράσινων υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία έως βεβαιότητα για νίκη στη Σόφια και πρόκριση στον επόμενο γύρο, υπάρχουν όμως και αυτοί που επισημαίνουν κάποια πράγματα. Όπως, για παράδειγμα, το γεγονός ότι η ομάδα δεν έδειξε κάποια βελτίωση σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην επίσης αδύναμη Πάκσι. Ισοπαλία με τους Ούγγρους στο ΟΑΚΑ, ισοπαλία και με τους Βούλγαρους, με την ομάδα να έχει πάνω-κάτω την ίδια εικόνα. Δεν θα ήταν λογικό το να πετάει ο Παναθηναϊκός τέτοια εποχή, δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικό όμως το να παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα, αγωνιστικά και ψυχολογικά.

Το έλεγαν συνεχώς στους Γερμανούς

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Γιαννούλη, επισημοποιώντας τη συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ. Μια συμφωνία για την οποία οι ασπρόμαυροι ήταν σίγουροι και το είχαν κάνει σαφές και στους Γερμανούς. Παρά το ενδιαφέρον από άλλες ομάδες, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε αμέσως συμφωνία, οι άνθρωποι του δικεφάλου του βορρά δεν σταμάτησαν ποτέ να μιλάνε με την Άουγκσμπουργκ, κάνοντας σαφές στους Γερμανούς ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος: Ο Γιαννούλης θα επιστρέψει σε αυτούς. Και ακριβώς αυτό έγινε, από τη στιγμή που η πρόταση ανέβηκε στα 4 εκατ. ευρώ συν μπόνους.

Θα κάνει… έκπληξη ο Σαββίδης;

Η μεταγραφή του Γιαννούλη πάντως ενδέχεται να μην είναι η τελευταία για τον ΠΑΟΚ, ενδέχεται να υπάρξει και μία έκπληξη. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι ο Ιβάν Σαββίδης θα προσπαθήσει να βάλει το… κερασάκι στην τούρτα, να κάνει ένα «δώρο» στην ομάδα, μια επίσης ακριβή μεταγραφή που θα φτιάξει κι άλλο το κλίμα και θα δώσει ώθηση στην ομάδα και στον κόσμο ενόψει της νέας σεζόν. Από την πλευρά της ΠΑΕ φυσικά, από το περιβάλλον του Σαββίδη, δεν λένε το παραμικρό. Κάποιοι όμως επιμένουν ότι τις επόμενες εβδομάδες μπορεί να έχουμε μεταγραφή-έκπληξη. Όχι μόνο για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ αλλά και για τους ανταγωνιστές.

Ματιές Άρη σε δύο της ΑΕΚ

Στην ΑΕΚ παραμένει ανοιχτό το θέμα του αριστερού μπακ που θέλει να αποκτήσει, ανοιχτό όμως είναι και το θέμα της αποχώρησης όσων δεν υπολογίζονται. Ο Νίκολιτς είπε ότι τον Ελίασον τον υπολογίζει αυτή τη στιγμή, οι Πιερό και Φερνάντες όμως δεν έχουν κανένα μέλλον στη Νέα Φιλαδέλφεια και θα πρέπει να φύγουν. Ο Ριμπάλτα δεν έχει καταφέρει προς το παρόν να βρει τη λύση σε αυτό το θέμα, το ενδιαφέρον που υπήρξε από κάποιες ομάδες δεν έψησε τους δύο παίκτες και δεν αποκλείεται τελικά οι κιτρινόμαυροι να κάνουν άνοιγμα ακόμη και για παραχώρησή τους σε ελληνικές ομάδες. Ή ομάδα, γιατί φήμες που κυκλοφορούν θέλουν τον Άρη να εξετάζει με ενδιαφέρον τις περιπτώσεις τους.

Προτάθηκε ο Γουότφορντ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αναζητά τον αντικαταστάτη του Πίτερς και έχουν προταθεί αρκετοί παίκτες. Ο Μπαρτζώκας φυσικά είναι αυτός που θα πάρει την τελική απόφαση, αυτός που θα επιλέξει τον κατάλληλο παίκτη και δημοσιεύματα στο εξωτερικό αναφέρουν το όνομα του Τρέντον Γουότφορντ που έμεινε ελεύθερος από τους Σίξερς και σκέφτεται να αφήσει το NBA για την Ευρώπη. Όσοι ξέρουν τον παίκτη λένε ότι ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλει ο Μπαρτζώκας, το θέμα όμως είναι ότι την περίπτωσή του εξετάζουν κι άλλες ομάδες της Euroleague που μπορούν να δώσουν μεγάλα συμβόλαια, όπως για παράδειγμα η Χάποελ Τελ Αβίβ.