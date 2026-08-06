Από την πρώτη κιόλας ημέρα της μεταγραφικής περιόδου, το όνομα του Θανάση Αντετοκούνμπο βρισκόταν πολύ ψηλά στη λίστα του Άρη. Οι άνθρωποι των «κιτρινόμαυρων» είχαν ξεχωρίσει την περίπτωσή του, ωστόσο η επιθυμία του ίδιου του παίκτη ήταν να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα για ένα ακόμη συμβόλαιο στο NBA. Για τον λόγο αυτό η υπόθεση μπήκε προσωρινά σε δεύτερη μοίρα, με τον Άρη να περιμένει την οριστική απόφασή του.

Από τη στιγμή όμως που δεν προέκυψε κάποια προοπτική στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έγιναν πολύ πιο ουσιαστικές. Την υπόθεση χειρίζονται προσωπικά ο Βασίλης Σπανούλης και ο Νίκος Ζήσης, οι οποίοι έχουν αναλάβει να ολοκληρώσουν μία μεταγραφή που συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να έχει αίσιο τέλος.

Η αποχώρηση του Αμίν Νουά άνοιξε ακόμη μία θέση στη γραμμή των φόργουορντ, με τον Άρη να θεωρεί πως ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αποτελεί την ιδανική επιλογή για να την καλύψει. Ο διεθνής άσος προορίζεται να πλαισιώσει τους Ρόμπινσον-Ερλ και Λίντελ, προσθέτοντας αθλητικότητα, ένταση και πολύτιμες λύσεις στο rotation του Βασίλη Σπανούλη.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης παίζει και η παρουσία του Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο αδελφός του Θανάση έχει ήδη συμφωνήσει με τον Άρη και η προοπτική να αγωνιστούν για πρώτη φορά μαζί σε συλλογικό επίπεδο αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό κίνητρο για τον 33χρονο φόργουορντ.

Οι επαφές βρίσκονται σε εξαιρετικό δρόμο, υπάρχει ταύτιση απόψεων στα βασικά σημεία και στον Άρη επικρατεί έντονη αισιοδοξία πως η υπόθεση θα ολοκληρωθεί θετικά.