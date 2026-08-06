Ανακοίνωση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και τη συμφωνία με τη γαλλική εταιρεία εξέδωσε το ΚΚΕ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Είναι η πολλοστή φορά που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για μια συμφωνία με ενεργειακούς ομίλους που – όπως και οι προηγούμενες, έτσι κι αυτή – θα αποδειχτεί ότι δεν έχει να προσφέρει τίποτα στην “ενεργειακή ασφάλεια” του λαού και την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Άλλωστε, μιλάμε για ένα έργο που πριν λίγο καιρό “μπλόκαρε” στην Κάσο, ενώ το “σημαντικό γεωπολιτικό στίγμα”, που επικαλείται η κυβέρνηση, αφορά την ακόμα πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας στους σφοδρούς ανταγωνισμούς και τα παζάρια στο πλευρό των ΗΠΑ, της ΕΕ, του Ισραήλ, με πολύ μεγάλους κινδύνους για όλους τους λαούς της περιοχής.

Ο λαός δεν πρέπει να δείξει καμία εμπιστοσύνη στην πολιτική της κυβέρνησης, καθώς είναι αυτή που εκτινάσσει την ενεργειακή ακρίβεια και εμπλέκει τη χώρα σε επικίνδυνους σχεδιασμούς, για τα συμφέροντα των ενεργειακών ομίλων».