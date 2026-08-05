Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές ασφαλείας μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένου αεροσκάφους που έφερε εκρηκτικό μηχανισμό στον χώρο του αεροδρομίου Λειψίας/Χάλε. Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, χαρακτήρισε το περιστατικό «υβριδικό σενάριο επίθεσης», προειδοποιώντας ότι πρόκειται για «ένα νέο επίπεδο απειλής».

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής «εχθρικών δυνάμεων», επισημαίνοντας πως «πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που μετατρέπει την υβριδική απειλή από μια αφηρημένη έννοια σε μια πολύ συγκεκριμένη πραγματικότητα».

Όπως εξήγησε, ο μηχανισμός περιείχε την εκρηκτική ύλη Semtex και εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη από ειδική ομάδα πυροτεχνουργών.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη των ερευνών, ο Γερμανός υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αναζητήσουν όσους βρίσκονται πίσω από την υπόθεση, υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα κινείται «προς κάθε κατεύθυνση» για τον εντοπισμό των ηθικών αυτουργών. «Στις υβριδικές απειλές δεν είναι πάντοτε σαφές από πού προέρχονται», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι «είναι απολύτως κατανοητό να υπάρχει η αίσθηση ότι τέτοιες επιχειρήσεις δεν οργανώνονται από ερασιτέχνες».

Σύμφωνα με πληροφορίες της WELT, το τετρακόπτερο drone εντοπίστηκε στις 23:42 από υπάλληλο της εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης PortGround GmbH. Βρισκόταν στο έδαφος, σε πολύ μικρή απόσταση από ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος Antonov. Αστυνομικοί της ομοσπονδιακής αστυνομίας εκτίμησαν από την πρώτη στιγμή ότι επρόκειτο για πιθανό αυτοσχέδιο εκρηκτικό και εμπρηστικό μηχανισμό, ενώ οι αρχικές εργαστηριακές αναλύσεις αποκάλυψαν ίχνη εκρηκτικών νιτρικών ενώσεων.

💊Cabal ops: Drones | Explosives | Germany



An explosive armed drone was intercepted at german airport, moments later a cargo jet collided with another flying object in-flight.



German counter-terrorism authorities launched a major investigation after an explosives-laden drone… pic.twitter.com/wlKVCupnCY — WayneTech SPFX®️ (@WayneTechSPFX) August 5, 2026

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας ανέφεραν ότι μέσα στον μηχανισμό υπήρχε πυροκροτητής, ο οποίος πιθανότατα αποκολλήθηκε, γεγονός που – σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις – απέτρεψε την έκρηξη.

Την ίδια περίοδο καταγράφηκε και δεύτερο περιστατικό στην περιοχή. Μεταγωγικό αεροσκάφος της DHL, το οποίο είχε διακόψει την προσπάθεια προσγείωσης στη Λειψία, συγκρούστηκε κατά την άνοδό του με άγνωστο αντικείμενο. Το πλήρωμα κατάφερε τελικά να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροπλάνο σε διαφορετικό αεροδρόμιο.

«Σοβαρή κλιμάκωση»

Την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις έχουν αναλάβει η αντιτρομοκρατική εισαγγελία της Δρέσδης σε συνεργασία με την αστυνομία του κρατιδίου της Σαξονίας. Αναλυτές θεμάτων ασφαλείας επισημαίνουν ότι, εφόσον προκύψουν αποδείξεις για ανάμειξη του Κρεμλίνου, το περιστατικό ενδέχεται να αποτελέσει σημαντική κλιμάκωση στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Δύσης και Ρωσίας.

Το αεροδρόμιο της Λειψίας θεωρείται κομβικής σημασίας για τη διακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού, εξυπηρετώντας τόσο τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις όσο και συμμάχους του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, αποτελεί επιχειρησιακή βάση της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας φορτίου Antonov Airlines.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι η Συμμαχία έχει ενημερωθεί για το συμβάν, διευκρινίζοντας ότι οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, το drone βρέθηκε δίπλα σε ουκρανικό μεταγωγικό Antonov, ορισμένα αεροσκάφη του οποίου φέρουν τα συνθήματα «Be Brave Like Kherson» («Να είστε γενναίοι όπως η Χερσώνα») και «Be Brave Like Bucha» («Να είστε γενναίοι όπως η Μπούτσα»), αναφορά στην πόλη όπου διαπράχθηκε η σφαγή αμάχων κατά τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής.

Παράλληλα, κοινή δημοσιογραφική έρευνα των δημόσιων δικτύων NDR και WDR σε συνεργασία με τη Süddeutsche Zeitung αναφέρει ότι ο μηχανισμός περιείχε πενταερυθριτόλη τετρανιτρική (PETN), ιδιαίτερα ισχυρή εκρηκτική ύλη, βασικό συστατικό του Semtex, η οποία ανήκει στην ίδια χημική οικογένεια με τη νιτρογλυκερίνη.

Η Die Zeit μεταδίδει ότι οι ερευνητές εξετάζουν πολλαπλά ενδεχόμενα, ανάμεσά τους και το σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία επιχείρησε να πλήξει ουκρανικό στρατιωτικό ή αεροπορικό εξοπλισμό που βρίσκεται σε γερμανικό έδαφος.

Την ευθύνη απέδωσε ευθέως στη Μόσχα ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Γερμανία, Ολέξι Μακέγιεφ. «Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι εκτός από τη Ρωσία;» δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Welt TV. Μέχρι στιγμής, η ρωσική πλευρά δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως για την υπόθεση.

Από την πλευρά του, ο αρμόδιος των Πρασίνων για την εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών, Κόνσταντιν φον Νοτς, ζήτησε την άμεση και σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης, χωρίς να αποκλείει επίσης το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής.

«Αν αποδειχθεί ότι πίσω από την ενέργεια βρίσκεται κάποιο κράτος, τότε δεν θα πρόκειται απλώς για τρομοκρατία, αλλά για κρατική τρομοκρατία εναντίον της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και των πολιτών της», δήλωσε στο Der Spiegel.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος της επιτροπής εποπτείας των υπηρεσιών πληροφοριών της Bundestag, Μαρκ Χένριχμαν (CDU), ο οποίος εκτίμησε ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε «απόπειρα επίθεσης εναντίον εταιρείας στρατηγικής σημασίας για την Ουκρανία».

Όπως δήλωσε στην Rheinische Post, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που εξετάζουν οι αρχές, «θα πρόκειται για ένα νέο επίπεδο κλιμάκωσης αυτού του είδους των επιθέσεων».