Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιαν Ντιομαντέ, ολοκληρώνοντας μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του συλλόγου.

Σύμφωνα με τη Marca, ο Ιβοριανός εξτρέμ αποχώρησε από την προετοιμασία της γερμανικής ομάδας, προκειμένου να ταξιδέψει στη Μαδρίτη για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Το ποσό της συμφωνίας φτάνει τα 125 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με τα προβλεπόμενα μπόνους μπορεί να αυξηθεί κατά ακόμη 10 έως 15 εκατομμύρια. Αν επιτευχθούν όλοι οι στόχοι, η μεταγραφή θα ξεπεράσει ακόμη και εκείνη του Κριστιάνο Ρονάλντο, αποτελώντας τη δαπανηρότερη στην ιστορία της «βασίλισσας».

Το φετινό καλοκαίρι η Ρεάλ έχει ήδη ενισχυθεί με τους Κουκουρέγια, Έσπι και Ντάμφρις, ενώ απέκτησε ως ελεύθερους τους Κονατέ και Μπερνάρντο Σίλβα. Παράλληλα, έχει ισορροπήσει σε μεγάλο βαθμό τα οικονομικά της μέσω πωλήσεων, με τα έσοδα από αποχωρήσεις να αγγίζουν τα 184,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η μεταγραφή του Ντιομαντέ δεν φαίνεται να επηρεάζει την υπόθεση του Βινίσιους. Αντίθετα, οι τελευταίες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα θετικές και όλα δείχνουν ότι ο Βραζιλιάνος βαδίζει προς ανανέωση του συμβολαίου του πέρα από το καλοκαίρι του 2027. Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει πως πλέον απομένει η οριστική απάντηση του ίδιου του ποδοσφαιριστή στην πρόταση που του έχει καταθέσει η Ρεάλ Μαδρίτης.