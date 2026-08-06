Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η Γερμανία ενόψει των εκλογικών αναμετρήσεων σε κρατίδια της χώρας, με τις Αρχές να προειδοποιούν για απόπειρες παραπληροφόρησης που, όπως αναφέρουν, συνδέονται με τη Ρωσία.

Το Βερολίνο κάνει λόγο για προσπάθειες επηρεασμού της κοινής γνώμης μέσω διασποράς ψευδών πληροφοριών, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για παρεμβάσεις στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο που έχουν στόχο να πλήξουν την εικόνα πολιτικών και κομμάτων τα οποία δεν θεωρούνται φιλικά προς τη Ρωσία. Στο στόχαστρο φαίνεται να έχουν βρεθεί σχεδόν όλα τα κόμματα, με εξαίρεση την ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) και τη λαϊκιστική Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW).

Ο αριθμός των συγκεκριμένων βίντεο εκτιμάται ότι ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες. Πολλά από αυτά εμφανίζονται να χρησιμοποιούν λογότυπα γερμανικών μέσων ενημέρωσης, ώστε να δείχνουν πιο αξιόπιστα, και διακινούνται σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το X. Αρκετά έχουν ήδη αφαιρεθεί.

Οι εκστρατείες αυτές λέγεται ότι εντάσσονται στην αποκαλούμενη «Επιχείρηση Ματριόσκα» (σ.σ. οι διάσημες ρωσικές ξύλινες κούκλες που μπαίνουν η μία μέσα στην άλλη). Είχαν επισημανθεί επίσης στη διάρκεια των περυσινών γερμανικών ομοσπονδιακών εκλογών.

Οι ψηφοφόροι στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ πρόκειται να εκλέξουν στις 6 Σεπτεμβρίου το νέο κοινοβούλιο του κρατιδίου. Θα ακολουθήσουν στις 20 Σεπτεμβρίου οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας, Ρώσοι είχαν αρχικά επιδιώξει να βαθύνουν τις διαιρέσεις ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική Γερμανία, μεταξύ άλλων και μέσω ψευδών ισχυρισμών ότι παιδιά από την ανατολική Γερμανία υφίστανται μπούλινγκ σε σχολεία στη δυτική Γερμανία.

Στη συνέχεια φέρονται να προσπάθησαν να δυσφημήσουν πολιτικούς κατηγορώντας τους ψευδώς για καταχρήσεις ή για σεξουαλικά αδικήματα.

Κυβερνητικές πηγές είπαν ότι τέτοιες δράσεις αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης υβριδικής απειλής εκ μέρους της Ρωσίας εναντίον της Γερμανίας.

Πρόσθεσαν ότι οι εκστρατείες υποστηρίζονται από ένα ολόκληρο οικοσύστημα παραπληροφόρησης, στο οποίο συμμετέχουν τόσο κρατικοί όσο και από μη κρατικοί παράγοντες, και αποτελούν μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής.

Βραχυπρόθεσμα οι εν λόγω παράγοντες χρησιμοποιούν κάθε ευκαιρία για να διχάσουν και να πολώσουν τη γερμανική κοινωνία, λένε οι πηγές αυτές, προσθέτοντας ότι οι μέθοδοί τους εξελίσσονται διαρκώς, μεταξύ άλλων και μέσω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.