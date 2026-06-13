Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές για την εξαφάνιση της 44χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από τα τέλη Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, η Σταυρούλα βρέθηκε στο πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων στις 30 Μαΐου και πλήρωσε έναν εργάτη για αγροτικές εργασίες. Μετά, πήγε στη στάση του λεωφορείου, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι και στη δουλειά της στα Χανιά.

Το κινητό της έπαψε να εκπέμπει στην περιοχή της Αγυιάς και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν. Την εξαφάνισή της ανέφερε στην αστυνομία ο αδερφός της, στις 7 Ιουνίου.

Η αγνοούμενη έχει ύψος 1,73, φοράει γυαλιά μυωπίας, είναι πολύ αδύνατη, με μαύρα μαλλιά πιασμένα πάντα αλογοουρά.

Πριν από λίγα 24ωρα μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο αδερφός της, ο οποίος ανέφερε ότι αντιλήφθηκε την εξαφάνισή της όταν βγήκε από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Άρχισε να την αναζητά μαζί με κοινωνικές υπηρεσίες που είχαν επικοινωνήσει μαζί του για ζητήματα που αφορούσαν τους ηλικιωμένους γονείς τους.

Όπως είπε, οι σχέσεις τους δεν ήταν ιδιαίτερα στενές τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η αδελφή του επισκεπτόταν κατά διαστήματα το πατρικό σπίτι. Δήλωσε ακόμη ότι δεν γνωρίζει να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας ή να είχε αναφέρει κάτι που να προμήνυε την εξαφάνισή της.

Η 45χρονη εργαζόταν σε επιχείρηση εστίασης, δεν χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν οδηγούσε.

Οι αρμόδιες Αρχές χαρακτηρίζουν την υπόθεση ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς έχουν περάσει πολλές ημέρες χωρίς καμία επικοινωνία, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η γυναίκα αποχώρησε οικειοθελώς ή ότι έχει πραγματοποιήσει οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή μετά την εξαφάνισή της.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αστυνομικές υπηρεσίες να εξετάζουν κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Στις 30 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00, εξαφανίστηκε η Λεβεντάκη Σταυρούλα, 45 ετών, από την περιοχή της Αγιάς των Χανίων Κρήτης. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Λεβεντάκη Σταυρούλα έχει ύψος 1,73 μ., είναι πολύ αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple.