Το πρώτο βήμα έγινε σήμερα, από τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά την ανακατασκευή του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο 50.000 θέσεων. Ένα μεγαλειώδες ιστορικό έργο που θα αλλάξει την πόλη του Πειραιά και την ιστορία του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά οι τεχνικοί σύμβουλοι του Ολυμπιακού και οι αρχιτέκτονες συνεργάτες του συλλόγου παρουσίασαν τα Σχέδια του «Νέου Καραΐσκάκη».

Επί της ουσίας οι εκπρόσωποι τεχνικοί σύμβουλοι και αρχιτέκτονες κατά την παρουσίαση ζήτησαν μια απλή διαφοροποίηση στον καθορισμό των επιτρεπόμενων υψών ώστε να μπορεί να μεγαλώσει σε ύψος και χωρητικότητα το γήπεδο.

Επίσης, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής του Φαληρικού όρμου, ζητήθηκε από τον Δήμο Πειραιά να διασφαλιστεί η συμβατότητα του έργου ανάπλασης και αναβάθμισης του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με το υπό θεσμοθέτηση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.).

Παράλληλα, η κατασκευή του «Νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης» δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον Έλληνα φορολογούμενο αφού τα 250 εκατομμύρια ευρώ (μίνιμουμ) που θα απαιτηθούν για την περάτωση του έργου θα προέλθουν εξ ολοκλήρου από πόρους της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Το έργο εν συντομία:

Αύξηση της χωρητικότητας σε περισσότερες από 50.000 θέσεις.

Τεχνολογικά αθλητική προηγμένη εγκατάσταση, με τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στον πυρήνα του σχεδιασμού της.

Ευέλικτο και πολυλειτουργικό γήπεδο, σχεδιασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα, διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας παγκόσμιας εμβέλειας.

Το έργο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μετακινήσεων και των ροών επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή.

Ασφαλής και άνετη διακίνηση θεατων (νέα κλιμακοστάσια, κυλιόμενες σκάλες, ασανσερ)

Μοναδικοί χώροι και παροχές που θα κάνουν τον επισκέπτη να ζει μια σπουδαία αθλητική και πολιτιστική εμπειρία.

Η πρόταση του Ολυμπιακού εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά.

Η παρουσίαση εν συνόλω του έργου που θα αλλάξει την Ιστορία του συλλόγου θα γίνει από τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός κ. Βαγγέλη Μαρινάκη τις επόμενες ημέρες.