Βικτόρια Μπέκαμ και Ντέιβιντ Μπέκαμ έκλεψαν για ακόμη μία φορά την προσοχή των θαυμαστών τους, αυτή τη φορά με ένα βίντεο γεμάτο πειράγματα και χιούμορ από την κουζίνα του σπιτιού τους στα Κότσγουολντς.

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας βρισκόταν στην κουζίνα ετοιμάζοντας φαγητό, όταν αποφάσισε να δείξει στη σύζυγό του ένα από τα φασόλια που είχε καλλιεργήσει στον κήπο.

«Αγάπη μου, κοίτα αυτό!», ακούγεται να λέει ο Ντέιβιντ.

Η αντίδραση της Βικτόρια ήταν άμεση:

«Ουάου».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η σχεδιάστρια μόδας συνέχισε το πείραγμα λέγοντας:

«Είναι πραγματικά τεράστιο αυτό το φασολάκι. Ξέρεις, νομίζω ότι υπάρχουν διαγωνισμοί για τα λαχανικά που καλλιεργεί ο κόσμος. Θα έπρεπε να το σκεφτείς σοβαρά».

«Το μέγεθος μετράει»

Η συζήτηση απέκτησε ακόμη πιο χιουμοριστικό χαρακτήρα όταν η Βικτόρια χαρακτήρισε τον σύζυγό της άνθρωπο που ξεπερνά πάντα τον στόχο του.

Ο Ντέιβιντ απάντησε αμέσως: «Το μέγεθος μετράει». Η ατάκα προκάλεσε γέλια στη Βικτόρια, η οποία συνέχισε στο ίδιο ύφος. «Σ’ αγαπώ. Και όχι μόνο εξαιτίας του τεράστιου φασολιού σου».

Στη συνέχεια ο Ντέιβιντ παρουσίασε και άλλα προϊόντα από τον λαχανόκηπό του, ανάμεσά τους σκόρδα, κρεμμύδια και κολοκύθια, με τη σύζυγό του να σχολιάζει: «Το κολοκύθι του άντρα μου είναι εντυπωσιακό!»

Οι αναρτήσεις για την Ημέρα του Πατέρα και το μήνυμα στον Μπρούκλιν

Το βίντεο δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα που το ζευγάρι ανάρτησε δημόσια μηνύματα για την Ημέρα του Πατέρα.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μοιράστηκε φωτογραφίες με τα τέσσερα παιδιά του και έγραψε:

«Το να είμαι πατέρας είναι η σημαντικότερη δουλειά της ζωής μου. Σας αγαπώ όλους και ευχαριστώ τη μαμά σας, τη Βικτόρια, που μου χάρισε αυτή την υπέροχη οικογένεια. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες του κόσμου».

Από την πλευρά της, η Βικτόρια Μπέκαμ δημοσίευσε οικογενειακό στιγμιότυπο με τον Ντέιβιντ, τον Μπρούκλιν, τον Ρομέο, τον Κρουζ και τη Χάρπερ, γράφοντας:

«Ντέιβιντ, είσαι πραγματικά ο καλύτερος μπαμπάς. Το μεγαλύτερο επίτευγμά σου ήταν πάντα τα υπέροχα παιδιά μας και σε αγαπάμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά για την Ημέρα του Πατέρα».

Σε δεύτερη ανάρτηση επέλεξε μια παλαιότερη φωτογραφία των παιδιών τους, συνοδεύοντάς την με τη φράση: «Σε αγαπάμε όλοι πάρα πολύ».

Το παρασκήνιο της οικογενειακής έντασης

Οι δημόσιες αναφορές στον Μπρούκλιν Μπέκαμ έγιναν ενώ τα βρετανικά μέσα συνεχίζουν να ασχολούνται με τη σχέση του με τους γονείς του.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας φέρεται να έχει ζητήσει να μην γίνεται αναφορά στο όνομά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μην υπάρχει επικοινωνία χωρίς τη συμμετοχή νομικών εκπροσώπων.

Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Μπρούκλιν έχει διατυπώσει δημόσια παράπονα για τη στάση των γονιών του απέναντι στη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν εντάσεις ήδη από την περίοδο του γάμου τους.