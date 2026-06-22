Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προειδοποιεί για απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα (phishing e-mail) που διακινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα και επιχειρεί να παραπλανήσει πολίτες, κάνοντας παράνομη χρήση της επωνυμίας της Εθνικής Μονάδας Europol και της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μήνυμα εμφανίζεται να έχει αποσταλεί από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] (HELLENIC EUROPOL NATIONAL UNIT) και φέρει ως θέμα «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ».

Οι δράστες, χρησιμοποιώντας στοιχεία δήθεν αρμόδιων ελεγκτικών αρχών, επιχειρούν να εξαπατήσουν χρήστες του διαδικτύου, προβάλλοντας τον ψευδή ισχυρισμό ότι ο αποδέκτης εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων και άλλων αδικημάτων.

Όπως επισημαίνεται, στο απατηλό μήνυμα χρησιμοποιούνται λογότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Europol, καθώς και ψευδής υπογραφή δήθεν γενικού επιθεωρητή Αστυνομίας, προκειμένου να προσδοθεί αληθοφάνεια στην επιστολή. Η ΕΛΑΣ ξεκαθαρίζει ότι το συγκεκριμένο μήνυμα είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιδιώκουν να παραπλανήσουν πολίτες και να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο e-mail, να το διαγράφουν και να μην ανοίγουν τα συνημμένα αρχεία, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη προσβολή από κακόβουλο λογισμικό. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ, στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές», καθώς και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, cyberalert.gr.