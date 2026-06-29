Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον Ολυμπιακό ο Ντιόγκο Νασιμέντο και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Ρίο Άβε.

Ο Πορτογάλος μέσος μάλιστα δεν έδωσε το «παρών» στην πρώτη σημερινή προπόνηση των Πειραιωτών για τη νέα αγωνιστική σεζόν, με την θέση του στο πρόγραμμα να παίρνει ο νεαρός Χρήστος Φίλης.

Ο Νασιμέντο αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι από τη Βιζέλα και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας 1 γκολ και 3 ασίστ στο ενεργητικό του.

Συνολικά ο 24χρονος μέσος στην καριέρα του σε επίπεδο συλλόγων έχει 167 συμμετοχές, με 5 γκολ και 8 ασίστ, εκ των οποίων οι 75 είναι με τη Βιζέλα (1 γκολ, 3 ασίστ).