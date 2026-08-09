Η ΤΣΣΚΑ 1948 συνεχίζει την προετοιμασία της για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League και ο χρηματοδότης της, Τσβέτομιρ Ναϊνέντοφ, αναφέρθηκε στα οικονομικά δεδομένα των δύο ομάδων.

Το 1-1 του πρώτου αγώνα, στο ΟΑΚΑ, τα αφήνει όλα ανοιχτά σε ό,τι αφορά την πρόκριση στα play off, με τους «πράσινους» να είναι το φαβορί καθώς είναι, θεωρητικά, πιο δυνατή ομάδα, με πολύ καλύτερο ρόστερ. Και σίγουρα πολύ πιο ακριβό.

Σε αυτό στάθηκε και ο χρηματοδότης της ΤΣΣΚΑ 1948, ο οποίος θέλησε να τονίσει τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν, τονίζοντας το γεγονός πως οι φετινές μεταγραφές της ομάδας του κόστισαν μόλις 230.000 ευρώ, ενώ το «τριφύλλι» έχει ήδη ξοδέψει 27 εκατ. ευρώ και θα πάρει κι άλλους παίκτες.

«Αυτές είναι οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού αυτή τη σεζόν. Η ΤΣΣΚΑ 1948 αντεπιτίθεται με τον Έκτορ για 200.000 ευρώ και τον Ζιλ Μέγιερ για 30.000, όλα οι άλλοι είναι δωρεάν… Έχουμε κάποιες διαφορές με τους γείτονές μας», ανέφερε ο Ναϊνέντοφ σε ανάρτησή του στα social media, όπου ανέφερε τα ονόματα των παικτών που απέκτησαν οι «πράσινοι».