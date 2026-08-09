Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην παραλία Γαλησσάς στη Σύρο, όπου ένας ηλικιωμένος αλλοδαπός άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λουόμενοι αντιλήφθηκαν τον ηλικιωμένο σε ρηχό σημείο της παραλίας και έσπευσαν να τον ανασύρουν από το νερό. Αμέσως μετά κινητοποιήθηκε ο ναυαγοσώστης της παραλίας, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες, έχοντας παράλληλα τη συνδρομή γιατρών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Οι προσπάθειες ανάνηψης

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ για τον ηλικιωμένο πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης, με τους διασώστες να χρησιμοποιούν και τον απινιδωτή που είναι εγκατεστημένος στην παραλία. Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Στη συνέχεια, ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό έχει ξεκινήσει προανακριτική διαδικασία από το Λιμεναρχείο Σύρου.