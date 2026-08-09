Παίκτης της ΝΕΟΜ είναι πλέον ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος αποχωρεί από τον Ολυμπιακό έπειτα από επτά χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων μέτρησε 279 συμμετοχές με 57 γκολ.

Ο 32χρονος εξτρέμ αγωνίστηκε την προηγούμενη διετία στις Μπόχουμ και Αλ Καλίτζ ως δανεικός και φέτος επέστρεψε στους «ερυθρόλευκους», ήταν όμως γνωστό ότι δεν υπολογιζόταν και πως θα έφευγε ξανά. Και έτσι έγινε.

Ο Μασούρας επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία για να φορέσει πλέον τη φανέλα της ΝΕΟΜ, όχι ως δανεικός αλλά με κανονική μεταγραφή, καθώς το κεφάλαιο Ολυμπιακός έκλεισε οριστικά πλέον.

Με τους «ερυθρόλευκους» ο Μασούρας είχε 57 γκολ και 32 ασίστ σε 279 συμμετοχές ενώ πανηγύρισε την κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων, ενός κυπέλλου Ελλάδας και φυσικά του Europa Conference League το 2024.