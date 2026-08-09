Μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου έχει προκαλέσει αναστάτωση στη Σκιάθο, μετά την απόφαση ενός 15χρονου να μιλήσει στους γονείς του και να προσφύγει στις Αρχές, καθώς, σύμφωνα με την καταγγελία του, επί περίπου δυόμισι χρόνια ζούσε υπό καθεστώς φόβου, απειλών και έντονης ψυχολογικής πίεσης.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο ανήλικος υποστηρίζει ότι από το 2024 βρίσκεται αντιμέτωπος με επαναλαμβανόμενες πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης από έναν 17χρονο σήμερα μαθητή Λυκείου, αλλά και με απειλές για δημοσιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού.

Η καταγγελία του 15χρονου

Πριν από λίγα 24ωρα, ο 15χρονος πήγε μαζί με τον πατέρα του στο Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου, όπου προχώρησε σε καταγγελία και έδωσε πολύωρη κατάθεση για όσα, όπως ανέφερε, συνέβαιναν σε καθημερινή βάση από το 2024.

Κατά την κατάθεσή του, φέρεται να περιέγραψε ότι ο 17χρονος προχωρούσε κατ’ εξακολούθηση σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του, υποστηρίζοντας πως αυτό συνέβαινε καθημερινά. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, δεχόταν απειλές ότι βιντεοληπτικό υλικό θα διαρρεύσει τόσο στο σχολικό του περιβάλλον όσο και στο διαδίκτυο.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ο 17χρονος φέρεται να τον εκβίαζε καθημερινά και να ασκούσε βία προκειμένου να τον εξαναγκάσει σε συνουσία, ενώ παράλληλα φέρεται να κατέγραφε τις πράξεις με το κινητό του τηλέφωνο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγα 24ωρα πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης, ο 17χρονος εμφανίστηκε στον χώρο όπου εργάζεται το καλοκαίρι ο 15χρονος και φέρεται να απαίτησε να συνευρεθούν.

Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με κύκλους στο νησί, είχε οδηγήσει τον 15χρονο σε έντονη ψυχολογική πίεση και μην μπορώντας πλέον να διαχειριστεί όσα βίωνε, αποφάσισε να μιλήσει στους γονείς του και να τους αποκαλύψει όσα συνέβαιναν.

Αμέσως μετά την προσέλευση του ανηλίκου στο Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου, οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η κατάλληλη υποστήριξή του κατά τη διάρκεια της πολύωρης κατάθεσης.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κλήθηκε ψυχολόγος, προκειμένου να συνδράμει στη διαχείριση των τραυμάτων και της ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης στην οποία βρισκόταν το παιδί.

Μετά την κατάθεση του 15χρονου, οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 17χρονου, αλλά και του πατέρα του.

Τι υποστήριξε ο 17χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος φέρεται να μην περίμενε ότι ο 15χρονος θα αποκάλυπτε στους γονείς του όσα, σύμφωνα με την καταγγελία, είχαν προηγηθεί και ότι η υπόθεση θα έπαιρνε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Κατά την πλευρά του, υποστήριξε πως οι δύο ανήλικοι ήταν φίλοι και πως υπήρχε συναίνεση. Παράλληλα, οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του κινητού τηλεφώνου του.

Ο 17χρονος συνελήφθη, όπως και ο πατέρας του, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Για τα αδικήματα που διαπιστώθηκαν στα όρια του αυτοφώρου ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία, ενώ για τα κακουργήματα σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.