Ο ΠΑΟΚ κινείται για την απόκτηση επιθετικού και σύμφωνα με τα ολλανδικά ΜΜΕ έχει στη λίστα του και το όνομα του Κάσπερ Τένγκστεντ, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τη Φέγενορντ.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν ανοιχτά μεταγραφικά μέτωπα καθώς εντείνουν τις προσπάθειές τους για να ολοκληρώσουν το ρόστερ για τη νέα σεζόν και ένα από αυτά αφορά τον φορ που θέλουν να αποκτήσουν. Θέμα που απασχολεί και τα ολλανδικά ΜΜΕ και ο λόγος είναι το ενδιαφέρον για τον Τένγκστεντ.

Ο 26χρονος Δανός φορ της Φέγενορντ, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Μίντιλαντ, Νυρεμβέργη, Χόρσενς, Μπενφίκα, Ελλάς Βερόνα και Ρόζενμποργκ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την ολλανδική ομάδα και σύμφωνα με το Voetbal International είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά, το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει τα εξής…

«Ο Κάσπερ Τένγκστεντ (26) φαίνεται να έχει περάσει την καλύτερη μέρα του στη Φέγενορντ. Ο Δανός επιθετικός έλειπε ήδη από την ομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της Σπάρτα Ρότερνταμ (νίκη με 0-1 ). Ο επιθετικός βρίσκεται σε συνομιλίες με αρκετές ομάδες για μεταγραφή.

Αυτή τη στιγμή, η Φέγενορντ έχει αρκετούς επιθετικούς στη διάθεσή της εκτός από τον Τένγκστεντ. Οι Αγιάσε Ουέντα, Νάτσο Φέρι και Σακέλ φαν Πέρσι ήταν στην ομάδα εναντίον της Σπάρτα. Ο Τένγκστεντ απουσίαζε ως εκ τούτου.

Ο Ουέντα είναι στη λίστα της Φενερμπαχτσέ και αναμένεται να αποφέρει ένα σημαντικό ποσό μεταγραφής. Με τον Φέρι, ο τεχνικός διευθυντής Ντεβί Ριγό έχει ήδη φέρει τον δικό του κορυφαίο επιθετικό. Και μετά υπάρχει ο Φαν Πέρσι, ο οποίος είχε μια καλή προετοιμασία.

Ο Τένγκστεντ απουσίαζε, επομένως. Όχι λόγω σωματικής ασθένειας, αλλά απλώς επειδή το μέλλον του φαίνεται να βρίσκεται έξω από τον Ντε Κάιπ. Ο Δανός έχει μιλήσει πρόσφατα με την Τραμπζονσπόρ και τον ΠΑΟΚ, ενώ και οι Σιάτλ Σάουντερς ενδιαφέρονται. Υπάρχει επίσης ενδιαφέρον για τον επιθετικό από την Τσάμπιονσιπ. Προς το παρόν, η προτίμηση του Τένγκστεντ έγκειται σε μια κορυφαία τουρκική ή ελληνική ομάδα, αναφέρουν πηγές στο VI.

Φαίνεται ότι είναι μόνο θέμα χρόνου η Φέγενορντ να συνεργαστεί για την εξεύρεση λύσης. Πριν από ένα χρόνο, ο Τένγκστεντ ήρθε από την Μπενφίκα, η οποία κέρδισε περίπου έξι εκατομμύρια ευρώ. Τώρα φαίνεται ότι θα του επιτραπεί να φύγει για ένα παρόμοιο ποσό».