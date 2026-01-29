Η ατμόσφαιρα στην εκπομπή Live You φορτίστηκε απότομα, όταν μια τοποθέτηση του Άρη Πορτοσάλτε σχετικά με τις ευθύνες για τον θάνατο των πέντε γυναικών στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Μαρίας Αναστασοπούλου.

Η συζήτηση ξέφυγε από τον έλεγχο τη στιγμή που ο δημοσιογράφος έθεσε το ερώτημα: «Τους σκότωσε η κυβέρνηση τους πέντε;», στρέφοντας το βλέμμα προς τη συμπαρουσιάστριά του.

Η στιγμή που η ένταση χτύπησε «κόκκινο»

Η δημοσιογράφος δεν άφησε την αναφορά να πέσει κάτω, διακόπτοντας αμέσως τη ροή της κουβέντας σε έντονο ύφος. «Τώρα, αυτό που κάνεις… Όχι, όχι, αυτό δεν θα μου το κάνεις. Αυτό δεν θα το κάνεις σε μένα, να το κάνεις σε κανέναν άλλον. Όχι, Άρη μου, αυτό θα το πάρεις πίσω, δεν θα το απευθύνεις σε μένα, όχι!», απάντησε φανερά ενοχλημένη.

Ο Άρης Πορτοσάλτε προσπάθησε να διευκρινίσει πως η ερώτησή του δεν είχε ως αποδέκτη την ίδια, αλλά το γενικότερο πολιτικό κλίμα ή άλλες πλευρές, ωστόσο η Μαρία Αναστασοπούλου ήταν κάθετη. Η διαφωνία συνεχίστηκε με την ίδια να ξεκαθαρίζει πως δεν δέχεται να εμπλέκεται σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας.

«Να τους καλέσεις στις εκπομπές σου»

Η κόντρα κλιμακώθηκε όταν ο Πορτοσάλτε επέμεινε στη λογική της ερώτησής του, σημειώνοντας: «Εάν δεν θέλουμε να πούμε ότι η κυβέρνηση σκότωσε τις πέντε γυναίκες, τότε να αφήσουμε…». Η απάντηση της Αναστασοπούλου ήταν άμεση και αιχμηρή, δείχνοντας την πρόθεσή της να διαχωρίσει τη θέση της από το συγκεκριμένο αφήγημα: «Δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό. Να τους καλέσεις στις εκπομπές σου και να τους ρωτήσεις. Όχι εδώ».

Το επεισόδιο έληξε με τον Άρη Πορτοσάλτε να επαναλαμβάνει πως η τοποθέτησή του δεν αφορούσε προσωπικά τη συνάδελφό του, ωστόσο η Μαρία Αναστασοπούλου κατέστησε σαφές ότι τέτοιου είδους ερωτήματα δεν έχουν θέση στον αέρα της κοινής τους εκπομπής όταν εκείνη συμμετέχει στον διάλογο.

Δείτε το video στο 8:08”