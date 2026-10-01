Περισσότεροι από 100 μαθητές βρίσκονταν στο σχολείο όταν ένα ρωσικό drone χτύπησε τον τρίτο όροφο και προκάλεσε πυρκαγιά. Τα παιδιά, όμως, είχαν ήδη μεταφερθεί στο καταφύγιο. Στο Κίεβο, το πρωί της Πέμπτης, αυτή η προφύλαξη αποδείχθηκε καθοριστική: σύμφωνα με τις αρχές, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Η επίθεση στο σχολείο έρχεται ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει εντεινόμενα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα σε πόλεις και υποδομές. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι στο καταφύγιο βρίσκονταν τόσο οι μαθητές όσο και το προσωπικό. Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι η πολεμική κεφαλή του drone δεν εξερράγη.

The damage was substantial even though no one was hurt: the drone strike sparked a fire on the school’s third floor, destroyed part of a wall, and damaged windows and doors. Zelenskyy said the children and teachers avoided injury because they were already in the shelter when the… pic.twitter.com/PqijbaaxPl — ТЕЗА (@Teza_inc) October 1, 2026

Η στιγμή της πρόσκρουσης καταγράφηκε στην κάμερα

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τη στιγμή που το drone προσκρούει στον τρίτο όροφο και αμέσως ξεσπά έντονη φωτιά.

Στη συνέχεια, διασώστες έψαχναν στα συντρίμμια δίπλα στο καμένο κτίριο, με τα σπασμένα παράθυρα να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα του πλήγματος. Η διευθύντρια επιβεβαίωσε ότι στο σχολείο βρίσκονταν περισσότεροι από 100 μαθητές.

«Αυτοί δεν δείχνουν έλεος για κανέναν», δήλωσε για τις ρωσικές επιθέσεις. «Τα παιδιά είναι το μέλλον μας, το μέλλον του έθνους μας. Για να καταστρέψουν ένα έθνος, φυσικά, πρέπει να καταστρέψουν τα παιδιά».

First responders and all necessary emergency services are working at the site in Kyiv, where a Russian “shahed” struck an ordinary school. Fortunately, the children and teachers were in the shelter during the air raid alert, so no one was injured. A fire broke out on the school’s… pic.twitter.com/OiiOWkULa9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2026

Πλήγμα και στη Νότια Γέφυρα

Στο ίδιο κύμα επιθέσεων χτυπήθηκε η Νότια Γέφυρα, πάνω από τον ποταμό Δνείπερο. Σύμφωνα με τον Κλίτσκο, δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στην κατασκευή, ωστόσο η κυκλοφορία του μετρό διακόπηκε προσωρινά.

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών Ερευνών του Κιέβου ανακοίνωσε επίσης ότι δέχθηκε επίθεση με drone αργά το βράδυ της Τετάρτης, διευκρινίζοντας ότι τα επίπεδα ακτινοβολίας παρέμειναν φυσιολογικά.

Οι επιθέσεις αυτές προστίθενται στο πλήγμα της Δευτέρας στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών, στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, αναδεικνύοντας την έκταση των κινδύνων για την καθημερινή ζωή στην πόλη.

Ο χειμώνας πλησιάζει και το δίκτυο ενέργειας δέχεται πίεση

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, οι ρωσικές δυνάμεις είχαν εξαπολύσει εκτεταμένη επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ουκρανοί αξιωματούχοι την περιέγραψαν ως την έναρξη νέας εκστρατείας κατά του δικτύου ηλεκτροδότησης ενόψει του χειμώνα.

Σύμφωνα με το Reuters, η επίθεση της Τετάρτης οδήγησε σε έκτακτες διακοπές ρεύματος στο Κίεβο και σε τρεις γειτονικές περιφέρειες. Στην πρωτεύουσα ήταν η πρώτη φορά από την άνοιξη που επιβλήθηκε αυτό το μέτρο.

Την άμυνα δυσκολεύει η χρήση ταχύτερων drones με κινητήρα τζετ, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε μέσα αεράμυνας.

Τραυματίας και ζημιές στην Οδησσό

Στην Οδησσό, τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από ρωσική επίθεση σε επιχειρηματικό κέντρο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές.

Η Μόσχα, που υποστηρίζει ότι πλήττει μόνο στρατιωτικούς στόχους, ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε κέντρο δεδομένων στην Οδησσό και σε φορτηγό πλοίο στο κοντινό λιμάνι του Τσορνομόρσκ.

Στο σχολείο του Κιέβου, ο απολογισμός δεν περιλαμβάνει τραυματισμένους μαθητές. Το καμένο κτίριο, όμως, υπενθυμίζει πόσο κοντά μπορεί να φτάσει ο πόλεμος μέσα σε μια σχολική ημέρα — και πόσο καθοριστική είναι η πρόσβαση σε καταφύγιο πριν από το πλήγμα.