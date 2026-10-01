Σε νέα σημαντική ενίσχυση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Μέση Ανατολή προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, στέλνοντας στην περιοχή περίπου 9.000 επιπλέον ναύτες και πεζοναύτες, την ώρα που ο πόλεμος με το Ιράν έχει ξεπεράσει τους επτά μήνες και η Ουάσιγκτον αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων, οι δυνάμεις που βρίσκονται καθ’ οδόν μεταφέρουν περισσότερους από 7.000 ναύτες και περίπου 2.000 πεζοναύτες.

Στην ανάπτυξη περιλαμβάνεται η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Theodore Roosevelt, το οποίο αναχώρησε από το Σαν Ντιέγκο στις 27 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να κατευθυνθεί στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM). Μαζί του επιχειρούν, μεταξύ άλλων, το καταδρομικό USS Chosin και αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων, ενώ στο αεροπλανοφόρο βρίσκεται η Carrier Air Wing 11, με μαχητικά F-35C και F/A-18E/F Super Hornet, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler και αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης E-2D Hawkeye.

Στη Μέση Ανατολή και η ομάδα του USS Makin Island

Παράλληλα, προς την περιοχή κατευθύνεται η αμφίβια ομάδα ετοιμότητας του USS Makin Island, η οποία αναχώρησε από το Σαν Ντιέγκο στις 28 Σεπτεμβρίου. Μαζί με το Makin Island απέπλευσαν τα αποβατικά USS Anchorage και USS John P. Murtha.

Στα πλοία έχει αναπτυχθεί η 13η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών. Μια δύναμη αυτού του τύπου αριθμεί συνήθως περίπου 2.200 πεζοναύτες και ναύτες της μονάδας, ενώ άλλα περίπου 2.000 μέλη του Πολεμικού Ναυτικού επανδρώνουν τα τρία πλοία.

Η νέα ανάπτυξη έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη ιδιαίτερα ισχυρή αμερικανική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Τα αεροπλανοφόρα USS George H.W. Bush και USS George Washington βρίσκονται ήδη εκεί, μαζί με την αμφίβια ομάδα του USS Boxer.

Πάνω από 20.000 ναύτες και πεζοναύτες

Με την άφιξη των νέων δυνάμεων, ο συνολικός αριθμός Αμερικανών ναυτών και πεζοναυτών που θα βρίσκονται στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να ξεπεράσει τους 20.000, ενώ στην περιοχή θα βρίσκονται επίσης εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το ενδεχόμενο να υπάρξει χρονικό διάστημα κατά το οποίο τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα θα επιχειρούν ταυτόχρονα στην περιοχή. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο Associated Press ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και από τα τέλη Οκτωβρίου.

Ωστόσο, το USS Theodore Roosevelt αναμένεται τελικά να αντικαταστήσει το USS George Washington, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης του 5ου Στόλου από τα μέσα Αυγούστου. Επομένως, η παρουσία τριών αεροπλανοφόρων ενδέχεται να αφορά την περίοδο κατά την οποία θα επικαλύπτονται οι αναπτύξεις των δύο ομάδων.

Ανάλογη συγκέντρωση αμερικανικής ναυτικής ισχύος είχε καταγραφεί και τον περασμένο Απρίλιο, όταν τρία αεροπλανοφόρα βρέθηκαν ταυτόχρονα στη Μέση Ανατολή, για πρώτη φορά από το 2003.

Η ενίσχυση ενώ παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων

Η μετακίνηση των αμερικανικών δυνάμεων πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση με την Τεχεράνη παραμένει υψηλή και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκλείει την επανάληψη των αμερικανικών βομβαρδισμών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απορρίψει την τελευταία πρόταση του Ιράν για κατάπαυση του πυρός, κρίνοντάς την ανεπαρκή, ενώ σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Η συγκέντρωση πρόσθετων αεροπλανοφόρων, πολεμικών πλοίων, πεζοναυτών και αεροσκαφών διευρύνει σημαντικά τις στρατιωτικές επιλογές που θα έχει στη διάθεσή της η Ουάσιγκτον, εφόσον αποφασιστεί νέα κλιμάκωση των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Νέο άλμα για το Brent

Πάνω από το όριο των 100 δολαρίων κινήθηκε εκ νέου το Brent την Πέμπτη, καθώς η αγορά πετρελαίου αντέδρασε στις νέες ανησυχίες για πιθανή επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια νέα ένταση στις ενεργειακές ροές.

Το συμβόλαιο Brent για τον Δεκέμβριο έκλεισε με κέρδη 4,4%, φθάνοντας στα 102,31 δολάρια ανά βαρέλι. Ανοδικά κινήθηκε και το αμερικανικό αργό, με το WTI παράδοσης Νοεμβρίου να ενισχύεται κατά 2,7% και να διαμορφώνεται στα 92,87 δολάρια.

Η ανοδική κίνηση επιταχύνθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης έπειτα από πληροφορίες της Wall Street Journal σχετικά με την αποστολή πρόσθετων αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Η αγορά στράφηκε έτσι εκ νέου στον κίνδυνο διαταραχών στην τροφοδοσία, μολονότι οι ποσότητες που μεταφέρονται από τη Μέση Ανατολή έχουν ανακάμψει σημαντικά σε σχέση με την περίοδο κατά την οποία ξέσπασαν οι εχθροπραξίες.

Στα περσινά επίπεδα οι ροές από τη Μέση Ανατολή

Τα στοιχεία της Goldman Sachs δείχνουν ότι την τελευταία εβδομάδα περίπου 23 εκατ. βαρέλια ημερησίως διοχετεύθηκαν εκτός Μέσης Ανατολής, είτε μέσω των Στενών του Ορμούζ είτε μέσω άλλων οδών. Ο όγκος αυτός βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο που είχε καταγραφεί το προηγούμενο έτος.

Διαφορετική είναι, ωστόσο, η εικόνα για το Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια του Σεπτεμβρίου δεν καταγράφηκαν φορτώσεις ιρανικού αργού σε δεξαμενόπλοια, εξέλιξη που αποδίδεται στους περιορισμούς που έχει επιβάλει η αμερικανική πλευρά στις θαλάσσιες εξαγωγές της Τεχεράνης.

Η προσοχή των αγορών παραμένει στραμμένη στις επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών, καθώς ενδεχόμενη περαιτέρω όξυνση θα μπορούσε να επηρεάσει μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.

Την ίδια στιγμή, τα διαθέσιμα αποθέματα έχουν περιοριστεί αισθητά τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με στοιχεία του BloombergNEF, από τον Φεβρουάριο έχουν υποχωρήσει κατά περισσότερα από 500 εκατ. βαρέλια παγκοσμίως, γεγονός που αφήνει μικρότερο περιθώριο στην αγορά για να αντιμετωπίσει μια πιθανή νέα διαταραχή της προσφοράς.

Πιέσεις και στην αγορά καυσίμων

Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλούν οι εξελίξεις στα πετρελαϊκά προϊόντα. Εξαγωγείς από την Κίνα ακύρωσαν μέρος των προγραμματισμένων φορτίων για τον Οκτώβριο, επιλέγοντας να διατηρήσουν μεγαλύτερες ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας αγοράς.

Στη Ρωσία, παράλληλα, παρατάθηκαν για τον Οκτώβριο οι περιορισμοί στις περισσότερες εξαγωγές ντίζελ, ενώ τα πλήγματα της Ουκρανίας σε ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα στην παραγωγή και στη διάθεση καυσίμων.

Το Reuters μετέδωσε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον απευθύνθηκε στη Γερμανία και τη Γαλλία ζητώντας την αξιοποίηση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ, ενώ προειδοποίησε ότι ενδέχεται να περιοριστούν οι εξαγωγές από τις ΗΠΑ.

Οι συνθήκες αυτές αυξάνουν τις ανάγκες των διυλιστηρίων για αργό πετρέλαιο, σε μια περίοδο κατά την οποία η εποχική κατανάλωση αρχίζει να ενισχύεται καθώς το βόρειο ημισφαίριο πλησιάζει προς τον χειμώνα.