Οι Ιρακινές Αερογραμμές αναμένεται να επαναφέρουν τον Οκτώβριο τις πτήσεις προς το Ιράν, λίγες ημέρες μετά την αναστολή τους λόγω των αμερικανικών κυρώσεων που επηρεάζουν τις αεροπορικές συνδέσεις με την Τεχεράνη.

Το υπουργείο Μεταφορών του Ιράκ ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε ειδική εξαίρεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία επιτρέπει στην εθνική αεροπορική εταιρεία της χώρας να παρέχει ξανά υπηρεσίες που συνδέονται με τις πτήσεις προς το Ιράν.

Η Βαγδάτη είχε διακόψει τα συγκεκριμένα δρομολόγια στις 25 Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας το πλαίσιο των αμερικανικών κυρώσεων, ωστόσο ξεκίνησε προσπάθειες για την εξασφάλιση εξαιρέσεων, κυρίως για μετακινήσεις που αφορούν θρησκευτικά προσκυνήματα, ιατρικούς λόγους και εκπαίδευση.

Τα πρώτα αεροπλάνα θα αναχωρήσουν από τη Νατζάφ

Σύμφωνα με τις ιρακινές αρχές, οι πτήσεις θα ξεκινήσουν αρχικά από τη Νατζάφ, μία από τις σημαντικότερες σιιτικές ιερές πόλεις του Ιράκ, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές και διοικητικές διαδικασίες.

Η συγκεκριμένη αεροπορική σύνδεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω της μεγάλης μετακίνησης προσκυνητών μεταξύ Ιράκ και Ιράν.

Οι εγγυήσεις που δόθηκαν στις ΗΠΑ

Η εξαίρεση που έλαβε η Βαγδάτη συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες δεσμεύσεις προς την αμερικανική πλευρά.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Reuters και έχει γνώση των συζητήσεων, το Ιράκ προσέφερε μέτρα όπως αυξημένους ελέγχους επιβατών, ανταλλαγή πληροφοριών και μηχανισμούς ώστε οι πτήσεις να μην χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά όπλων, προσώπων που βρίσκονται υπό κυρώσεις ή παράνομων χρημάτων.

Το Reuters είχε μεταδώσει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναμενόταν να εγκρίνει αρχικά μια εξαίρεση περιορισμένης διάρκειας, περίπου ενός μήνα, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσει πιο μόνιμη ρύθμιση.

Η εξέλιξη αντικατοπτρίζει την προσπάθεια του Ιράκ να διατηρήσει τις οικονομικές και θρησκευτικές του συνδέσεις με το Ιράν, ενώ παράλληλα συμμορφώνεται με το αμερικανικό καθεστώς κυρώσεων.