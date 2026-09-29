Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δήλωσε ότι αναμένει πως θα λάβει σήμερα την επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι μεσολαβητές του Κατάρ «παρουσίασαν ιδέες και τις συζητήσαμε. Πρέπει να θέσουν ξανά το ζήτημα στην αμερικανική πλευρά και στη συνέχεια θα μας διαβιβαστεί η τελική απάντηση των ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών του Κατάρ», επεσήμανε ο Αραγτσί.

«Οι Καταριανοί ελπίζουν ότι αυτό θα γίνει ως αύριο (Τρίτη, τοπική ώρα)», κατέληξε.