Το Κατάρ έχει αναλάβει ρόλο ενδιάμεσου στις επαφές ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, με το Ιράν να έχει ήδη παρουσιάσει στη Ντόχα προτάσεις που προορίζονται για την αμερικανική πλευρά. Όπως ανέφερε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, η Τεχεράνη αναμένει πλέον να πληροφορηθεί μέσω των Καταριανών μεσολαβητών ποια θα είναι η απάντηση των ΗΠΑ.

Η διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται εν μέσω προσπαθειών για την εξεύρεση τρόπου τερματισμού του πολέμου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει παράλληλα ότι θεωρεί πως η σύγκρουση θα φτάσει σύντομα στο τέλος της.

Σε δηλώσεις του στη Νέα Υόρκη, τις οποίες μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Αραγτσί έκανε γνωστό ότι η ιρανική πλευρά έχει επεξεργαστεί και συζητήσει με τους Καταριανούς μεσολαβητές συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου αυτές να διαβιβαστούν στην Ουάσινγκτον.

«Εάν οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι επιδιώκουν μια συμφωνία ή μια ειρηνική λύση, εμείς έχουμε παρουσιάσει αυτή τη λύση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η διεθνής κοινότητα έχουν ήδη ενημερωθεί για τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν για ενδεχόμενη επαναλειτουργία τους.

Ο Αραγτσί απέφυγε, πάντως, να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διευκρινίζοντας μόνο ότι έχουν ήδη διαβιβαστεί στις ενδιαφερόμενες πλευρές.