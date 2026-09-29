Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής των ιρανών διαπραγματευτών Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ απείλησε με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, αν παραμείνουν μπλοκαρισμένες οι πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ενώ οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «μεγάλο ψεύτη».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι άλλες χώρες οφείλουν να γνωρίζουν ότι (…) σε μια περιοχή στην οποία δεν μπορούμε εμείς να πουλήσουμε πετρέλαιο, δεν θα πουλάει πετρέλαιο κανένας. Αν δεν υπάρξει εγγύηση για την ασφάλειά μας, καμιά υποδομή δεν θα είναι ασφαλής», δήλωσε ο Γαλιμπάφ σ’ ένα βίντεο.

Ο Γαλιμπάφ απάντησε με τον τρόπο αυτό σε ομιλία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία απείλησε και πάλι με σκληρά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε σήμερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «μεγάλος ψεύτης», επικαλούμενος δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ για τα πυρηνικά όπλα και άλλα ζητήματα.

«Ο αμερικανικός λαός χρειάζεται να ξέρει την αλήθεια», δήλωσε ο Χοσεΐν Μοχεμπί, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν στη στρατιωτική εκστρατεία τους εναντίον του Ιράν και πρέπει να φύγουν από την περιοχή.