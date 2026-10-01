Ένα τρίποντο στην εκπνοή ήταν αυτό που έκρινε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους στην Μπολόνια, με τον Καρ να ευστοχεί στο buzzer beater και να χαρίζει στους Ιταλούς τη νίκη με 96-94 για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.

Το αποτέλεσμα αυτό έβαλε τέλος στο αήττητο ξεκίνημα των «ερυθρόλευκων» στη φετινή διοργάνωση, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε βρεθεί μπροστά με διαφορά τεσσάρων και πέντε πόντων προς το φινάλε, χωρίς όμως να καταφέρει να διατηρήσει το προβάδισμά της.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Έλληνας τεχνικός επικεντρώθηκε στα προβλήματα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός στην άμυνα, επισημαίνοντας παράλληλα τα αμυντικά ριμπάουντ που δεν εξασφάλισε η ομάδα του στις κρίσιμες κατοχές.

Τι δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού

«Πρέπει να αναλύσουμε το παιχνίδι. Φυσικά το τελευταίο σουτ ήταν δύσκολο, αλλά ήταν αμαρκάριστο. Έπρεπε να μαρκάρουμε το τελευταίο σουτ και φυσικά έπρεπε να έχουμε πάρει 2-3 αμυντικά ριμπάουντ στο τέλος του αγώνα, όταν προηγούμασταν με 4-5 πόντους και είχαμε το μομέντουμ. Επιτρέψαμε δύο lay up και 2-3 ριμπάουντ. Για να κερδίσεις ένα τέτοιο ματς το πιο σημαντικό πράγμα είναι η άμυνα. Στην επίθεση βάλαμε 94 πόντους, αλλά η άμυνά μας απόψε δεν ήταν αρκετά καλή».