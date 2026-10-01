Το ενδεχόμενο να στραφούν οι Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ευρώπη για την αξιοποίηση μέρους των αποθεμάτων ντίζελ έθεσε την Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να αυξηθούν οι διαθέσιμες ποσότητες καυσίμου στη διεθνή αγορά, καθώς η άνοδος των τιμών προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία στην Ουάσινγκτον.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, είχε ξεκαθαρίσει ότι η αμερικανική πλευρά σκοπεύει να απευθυνθεί στους Ευρωπαίους εταίρους της, ζητώντας να χρησιμοποιηθεί μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ που διαθέτουν.

Το Reuters είχε προηγουμένως αποκαλύψει ότι αντίστοιχο αίτημα έχει ήδη διαβιβαστεί σε Γερμανία και Γαλλία, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά και να περιοριστούν οι έντονες ανατιμήσεις στα καύσιμα διεθνώς. Στο τραπέζι βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακόμη και ο περιορισμός των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ προς την ευρωπαϊκή αγορά, εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση.

«Η Ευρώπη μπορεί επίσης να βοηθήσει στην κατάσταση και είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα το κάνει. Είναι η στιγμή για μια συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ, καθώς μπαίνουμε στην περίοδο της συγκομιδής και στην περίοδο αυξημένης ζήτησης πετρελαίου θέρμανσης τον χειμώνα. Τώρα είναι η ώρα να διοχετευθεί περισσότερο ντίζελ στην αγορά και αυτό το ντίζελ είναι διαθέσιμο. Πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε κάποια θετικά νέα», δήλωσε ο Κρις Ράιτ.

Οι Ευρωπαίοι συντονίζουν τη στάση τους απέναντι στην Ουάσινγκτον

Οι κινήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης προκάλεσαν άμεσες διαβουλεύσεις στην Ευρώπη. Εκπρόσωποι πέντε χωρών πραγματοποίησαν έκτακτη συνάντηση την Πέμπτη, επιδιώκοντας να διαμορφώσουν κοινή γραμμή απέναντι στις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πληροφορίες του Politico.

Στις συνομιλίες πήραν μέρος η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία και η Ιρλανδία, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι αντικείμενο των επαφών ήταν ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί το αμερικανικό αίτημα για χρήση των ενεργειακών αποθεμάτων, αλλά και η προοπτική να διακοπεί η ροή αμερικανικού ντίζελ προς την Ευρώπη.

Δύο πηγές ανέφεραν ότι καθεμία από τις πέντε κυβερνήσεις έχει ήδη δεχθεί ξεχωριστά παρεμβάσεις από την Ουάσινγκτον για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Από τη σύσκεψη προέκυψαν τρεις βασικές κατευθύνσεις. Οι ευρωπαϊκές πλευρές επιδιώκουν να παρουσιάσουν «συντονισμένη φωνή», θεωρούν ότι ενδεχόμενη χρήση των αποθεμάτων πρέπει να αποφασιστεί μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) και θέλουν να αποφύγουν περαιτέρω επιδείνωση στις σχέσεις με την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο οργανισμός, που εδρεύει στο Παρίσι, έχει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό της ενεργειακής πολιτικής των ανεπτυγμένων οικονομιών. Είχε αναλάβει αντίστοιχη πρωτοβουλία για τη διάθεση αποθεμάτων πετρελαίου νωρίτερα μέσα στο έτος, όταν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είχε προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Μία από τις πηγές περιέγραψε ως βασική επιδίωξη την «αποκλιμάκωση», εξηγώντας παράλληλα τη στάση που θέλουν να ακολουθήσουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις: «Να είμαστε κατά κάποιον τρόπο αποφασιστικοί, αλλά θετικοί στην επικοινωνία… Όταν έχεις απέναντί σου ένα πεινασμένο λιοντάρι, δεν παίζεις απαραίτητα βρόμικα παιχνίδια μαζί του».

Οι διαβουλεύσεις δεν περιορίζονται στις συγκεκριμένες πέντε χώρες. Και άλλες κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων ορισμένες που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με ανάλογες αμερικανικές απαιτήσεις, αναμένεται να εξετάσουν το θέμα την Παρασκευή.

Στο τραπέζι 120 εκατ. βαρέλια μέσα σε έξι μήνες

Οι ποσότητες που φέρεται να ζητά η αμερικανική κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Κατά το Politico, η πρόταση που έχει μεταφέρει ο Κρις Ράιτ προβλέπει τη διάθεση 120 εκατ. βαρελιών ντίζελ μέσα σε διάστημα έξι μηνών. Πρόκειται για όγκο που υπερβαίνει σημαντικά το ένα τρίτο του συνόλου των αποθεμάτων ντίζελ που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παρέμβαση της Ουάσινγκτον πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων ανατιμήσεων στην αμερικανική αγορά. Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν έχουν συμβάλει στην άνοδο του κόστους του ντίζελ, μετατρέποντας τις τιμές της ενέργειας σε πρόσθετη πρόκληση για τον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Κρίσιμη για την Ευρώπη η τροφοδοσία από τις ΗΠΑ

Η εξάρτηση της ευρωπαϊκής αγοράς από το αμερικανικό ντίζελ καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την απειλή περιορισμού των εξαγωγών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν βασικό προμηθευτή της Ευρώπης και καλύπτουν σήμερα πάνω από το 50% των εισαγωγών της.

Ενδεχόμενη διακοπή ή σημαντική μείωση αυτών των ποσοτήτων θα μπορούσε, επομένως, να δημιουργήσει νέες πιέσεις στον ευρωπαϊκό ενεργειακό εφοδιασμό και να προκαλέσει ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις.