Ο Τζάνι Ινφαντίνο γνώριζε από το 2014 για τις οικονομικές παραβάσεις της Μάντσεστερ Σίτι αλλά έκανε ό,τι μπορούσε για να την καλύψει, όπως και την Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με τον Ρουί Πίντο, τον Πορτογάλο χάκερ που αποκάλυψε το σκάνδαλο.

Όλος αυτός ο χαμός που γίνεται με τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία κινδυνεύει ακόμη και με υποβιβασμό και αφαίρεση τίτλων λόγω οικονομικών παραβάσεων το διάστημα 2009-2018, γίνεται χάρη στις αποκαλύψεις του Πορτογάλου χάκερ Ρουί Πίντο.

Αυτός ήταν που έφερε στο φως το όλο θέμα και τώρα με ανάρτησή του στα social media εμπλέκει στο θέμα και τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, καθώς υποστηρίζει πως γνώριζε τα πάντα από το 2014 -όταν ήταν γενικός γραμματέας της UEFA- και έκανε τα πάντα για να καλύψει τόσο τη Μάντσεστερ Σίτι όσο και την Παρί Σεν Ζερμέν.

«Ήδη από το 2014, υπήρχε ένας άνθρωπος που γνώριζε για τις παρατυπίες που αφορούσαν τη Μάντσεστερ Σίτι. Αυτός ο άνθρωπος ηγείται πλέον της FIFA. Ο διαβόητος Τζιάνι Ινφαντίνο, τότε Γενικός Γραμματέας της UEFA, έκανε κατάχρηση της εξουσίας του, κοινοποίησε εμπιστευτικά έγγραφα και, εν ολίγοις, παρέκαμψε το Ερευνητικό Τμήμα, κάνοντας ό,τι περνούσε από το χέρι του για να διασφαλίσει ότι τόσο η Μάντσεστερ Σίτι όσο και η Παρί Σεν Ζερμέν θα λάμβαναν απλώς ένα πρόστιμο, αποφεύγοντας έτσι μια εις βάθος έρευνα που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε αποκλεισμό από το Champions League.

Όλες αυτές οι λεπτομέρειες αποκαλύφθηκαν επίσης μέσω των Football Leaks. Λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειές του ως Γενικός Γραμματέας της UEFA και, πιο πρόσφατα, ως Πρόεδρος της FIFA, το μόνο που μπορώ να πω –κατά την ταπεινή μου άποψη– είναι ότι ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει μετατραπεί σε «καρκίνο» για το ποδόσφαιρο και δεν θα έπρεπε να έχει καμία θέση στο μέλλον του αθλήματος», ανέφερε ο Πορτογάλος χάκερ.