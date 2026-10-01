Νέος σάλος ξέσπασε γύρω από την OpenAI, καθώς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης της χάκαραν 55 κυβερνητικές ιστοσελίδες, αντλώντας δεδομένα και στη συνέχεια «έσβησαν» τα ίχνη τους.

Η κυβερνοεπίθεση έγινε αντιληπτή από την εταιρεία ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας Asymmetric Security, αναφέροντας ότι στόχοι ήταν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), αλλά και ιδιώτες, όπως η Mayo Clinic.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η έρευνα της Asymmetric αποκάλυψε ότι οι τακτικές που χρησιμοποίησε η OpenAI περιλάμβαναν τη δημιουργία προσωρινών ηλεκτρονικών γραμματοκιβωτίων και ιδιωτικών λογαριασμών μέσω της υπηρεσίας Urlquery — ενός εργαλείου που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ιστοτόπων για κακόβουλο λογισμικό — προκειμένου να κατεβάσουν δεδομένα.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι αυτές οι κρυφές ενέργειες των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης σήμαιναν ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν μπορούσαν να εντοπίσουν το είδος των δεδομένων που άντλησαν τα bots από ιστοτόπους, μεταξύ άλλων από την αυστραλιανή υπηρεσία στατιστικών υγείας και το σύστημα φαρμακευτικών παροχών της χώρας.

Η Πίπα Τόμσον, συνιδρύτρια της Asymmetric Security, δήλωσε ότι τέτοιες ενέργειες πραγματοποιούνται συνήθως από ανθρώπους που υλοποιούν κυβερνοεπιθέσεις. «Είναι πιθανό οι πράκτορες να χρησιμοποιούσαν σκόπιμα αυτά τα εργαλεία για να καλύψουν τα ίχνη τους», ανέφερε.

Τα ευρήματα ενισχύουν τους φόβους σχετικά με τη διαφάνεια και την έλλειψη εποπτείας των κορυφαίων εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης.

«Εξετάζουμε δραστηριότητες μοντέλων που δεν ευθυγραμμίζονται με τον προβλεπόμενο τρόπο λειτουργίας τους και ενημερώνουμε τους οργανισμούς όταν εντοπίζουμε πιθανές επιπτώσεις στα συστήματά τους», ήταν η τοποθέτηση της μητρικής εταιρείας, η οποία πρόσθεσε πως το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας που εντοπίστηκε αφορούσε «συνήθεις ερευνητικές εργασίες», όπως η πρόσβαση σε περιεχόμενο του διαδικτύου που είναι διαθέσιμο στο κοινό.

Η ερευνητική ομάδα για την τεχνητή νοημοσύνη Transluce ανέφερε σε έκθεσή της την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβερνοεπίθεση σε ιστότοπο της αυστραλιανής κυβέρνησης αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου κύματος επιθέσεων από bots τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία στόχευαν ιστοτόπους προκειμένου να συλλέξουν δεδομένα για ασκήσεις εκπαίδευσης.

Η Ζεϊνάμπ Άλι Ματζίντ, συνιδρύτρια της Asymmetric, ανέφερε ότι η OpenAI διατηρεί την κύρια πρόσβαση στις «αλυσίδες σκέψης» των πρακτόρων της, δηλαδή στα αρχεία δραστηριότητας που καταγράφουν το σκεπτικό πίσω από τις ενέργειές τους. Τα θύματα των κυβερνοεπιθέσεων διατηρούν επίσης ορισμένα αρχεία σχετικά με το είδος των δεδομένων που κατέβηκαν.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αυτή η έλλειψη διαφάνειας, σε συνδυασμό με το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των κυβερνοεπιθέσεων και της ενημέρωσης από την OpenAI, θα μπορούσε να δυσκολέψει τη διεξαγωγή μιας πλήρους και σε βάθος έρευνας.

Μέχρι στιγμής, κανείς δεν γνωρίζει αν η κυβερνοεπίθεση έγινε στο πλαίσιο άσκησης εκπαίδευσης της AI, αν ενορχηστρώθηκε από επιτήδειους ή αν προέκυψε σφάλμα στο λογισμικό.